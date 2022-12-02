健身中心22萬租廣華街7000呎地庫　租金挫37%　喜來稀肉同區搬遷

受疫情拖累，零售市道未見起色，旺角二線街道舖位租金跌勢未止。廣華街一個逾7,000平方呎的全層地庫巨舖，新近以每月約22萬元租出予健身中心，較舊租戶韓式燒肉店舊租金大幅回落37%。



新租約為期3年 健身中心可再續租

上述舖位為旺角廣華街3號百利達廣場地庫全層，總建築面積約7,109平方呎，樓底高4.5米，設24小時冷氣，獨立廁所，地面有獨立入口直達地庫，連入口大型廣告位。

該舖最新以每月約22萬元租出，成交呎租約31元，租約期由2022年11月初至2025年10月底，為期三年。據了解，新租戶為健身中心，完成首三年租約後，可選擇再續租三年。上述舖位在8月份曾推出放租，當時意向月租約27萬元，即最新租金較意向價低18.5%。

舊租戶喜來稀肉月租35萬

而舖位前舊租戶為「韓國過江龍」燒肉店喜來稀肉，早於2014年以每月27萬元租用該舖，近年租金已升至每月高達35萬元。以最新月租計算，新租金回落13萬元或37%。據悉，喜來稀肉早前在10月份已轉租同區瓊華中心樓上舖作為新據點。

原業主為一名舖位投資者，於2012年以3,980萬元買入該地庫巨舖。以新舊租金計算，租金回報由10.5厘降至6.6厘。