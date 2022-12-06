09年貨仍要蝕　名鑄業主再減磅　沽一房帳蝕70萬

尖沙咀名鑄一名業主早年豪擲逾6,500萬買入兩個相連單位，並打通自住。早前還原兩個單位後以6,020萬沽出其中一伙，大賺逾1,200萬元。近日業主再沽餘下一伙，帳面蝕近70萬元。



去年底沽貨帳賺逾1200萬

美聯物業分行高級營業經理余慶麟表示，新近成交的尖沙咀名鑄中層B室，實用面積817呎，屬一房連儲物室間隔，新近以1,748萬元沽出，由長線投資者接貨，呎價21,395元。

據知，業主早在2009年分別斥4,771.2萬及1,817.6萬元一手買入同層B及C室，涉及樓價共6,589萬元，並將兩伙打通作自住。直至數年前，業主還原兩個單位，並於去年底以6,020萬元沽出C室，帳面獲利逾1,249萬元。

↓↓名鑄成交單位↓↓

業主隨即亦以2,100萬元放售B室，惟單位一直無人問津。最後因睇淡後市，不介意以近乎「平手價」放售，上月減價至1,850萬元，最終以1,748萬元沽出，呎價21,395元。

據個別網上銀行就上述單位的估價為2,164萬元，即最新成交價較估價低約19%。以原業主於2009年10月購入價1,817.6萬元計，持貨超過十三年，現帳面需蝕69.6萬元，貶值約3.8%，不過，由於去年沽出的C室，獲利甚豐，可完全抵銷此B室的蝕幅。

以其2009年以合共6,589萬元購入兩伙計，現先後沽出並套現約7,768萬元，帳面計仍獲利1,179萬元。