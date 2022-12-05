天鑽單位丟空3年後700萬沽　移民業主料輸222萬｜單位直擊

所謂人算不如天算，有投資者三年前買入大埔天鑽單位，打算用作收租，惟收樓後單位一直丢空，至近日因為計劃移民，放盤一星期即以700萬元沽出單位，由於業主並非首置買家，連同稅項、雜費計，料實蝕逾222萬元離場。



美聯物業助理區域經理楊浩然表示， 是次成交為大埔天鑽19座高層G室，實用面積528平方呎，屬兩房間隔，座向南，外望開揚景。業主因為移民，擬賣樓套現，一星期前以「蝕讓價」720萬元放盤，即獲洽購。經雙方議價後，業主同意減20萬至700萬元成交，呎價約13,258元。

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當年入市繳15％從價印花稅 三年未聞租出

據悉，原業主於2019年以796.3萬元買入上址，最初打算將單位用作收租，惟收樓後一直丢空，未聞租出，持貨至今逾三年，現轉手帳面蝕讓96.3萬元，單位期內貶值約12%。另據資料顯示，業主當時入市時繳稅約119.4萬元，佔樓價15％，反映非首置人士。如再計及賣出時約7萬元佣金，料實蝕逾222萬元。

大埔天鑽今年暫錄約50宗二手成交，當中佔約9宗帳面需蝕讓，佔比18%，帳面蝕幅由3%至20%不等。當中，蝕幅最勁一宗為13座低層D室，實用面積630平方呎，上月底以720萬沽出，帳面蝕讓兩成。