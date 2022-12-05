鐵路盤冧價　九個屋苑年內樓價打8折　一港島豪宅呎價勁插26%

今年樓市受多項利淡因素困擾，包括加息及疫情，二手交投量可謂慘過「沙士」。據中原地產數據顯示，2022年截至11月止，全港56個鐵路沿錢屋苑僅錄得4,872宗二手買賣登記，較去年同期7,904宗大跌近40%。年內更有多達9個屋苑跌價逾兩成，等如打個八折。



逾九成鐵路屋苑年內呎價報跌

中原城市領先指數CCL今年以來已累跌近15%，不少屋苑樓價跌幅高於整體。56個鐵路屋苑中，暫時有逾九成、即51個屋苑今年樓價報下跌，其中，9個屋苑的呎價跌幅超過兩成，並以市區屋苑佔多，包括天后栢景臺、九龍站漾日居、元朗朗城滙、日出康城MALIBU、九龍灣德福花園、荃灣綠楊新邨等。

其中，以港鐵天后站上蓋豪宅屋苑栢景臺呎價跌幅最大，目前平均呎價跌至21,763元，與去年底29,468元比較，大跌26%；其次是漾日居，呎價由去年底26,952元，跌至上月20,408元，跌幅24%。至於朗城滙及MALIBU呎價跌穿2萬元，上月低見16,263元及15,511元。

中原地產高級資深區域營業董事陳家鴻表示，栢景臺業主叫價向來硬淨，令交投淡靜，已連續四個月「零成交」，對上一宗成交為2座中低層D室，實用面積919平方呎，今年8月以2,000萬元易手，呎價21,763元。栢景臺今年暫錄7宗登記，按年大減56%。

至於年內首20個交投量最活躍的二手鐵路屋苑中，以馬鞍山迎海跌幅最大，今年首十一個月登記量跌穿100宗水平，僅98宗，比去年同期的228宗大跌57%，創五年新低；其次是元朗YOHO Town，年內暫錄得122宗成交，較去年同期279宗大減56%。

第一城、嘉湖交投比「沙士」時期更少

之後是大圍名城及馬鞍山新港城，宗數按年大減51%及50%；鴨脷洲海怡半島、柴灣杏花邨、九龍灣德福花園、鰂魚涌太古城、將軍澳新都城及維景灣畔均跌逾四成。

天水圍嘉湖山莊及沙田第一城仍是全港最多成交的鐵路沿綫屋苑，不過，兩屋苑年內合共僅808宗成交，分別417及391宗買賣登記，較去年同期615及481宗，減少32%及19%，料創有紀錄以來新低。

資料顯示，上述兩個新界區龍頭屋苑於2003年「沙士」時期全年共有1,149宗成交；2008年爆發金融海嘯全年亦見2,170宗成交。可見目前二手樓市交投量比2003年及2008年更低迷。