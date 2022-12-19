屯門南延線「潛力鐵路盤」見紅　兆禧苑三年半實蝕132萬｜多相

住宅樓價由高位回落，新界區居屋出現大幅蝕讓成交。鄰近屯門碼頭及2030年落成的屯門南延線的居屋兆禧苑，一伙兩房戶新近以348萬元易手，較原業主三年半前買入價，帳面貶值約110萬元或24%。若計及雜費成本，實蝕金額高達約132萬元。

中原資深分區營業經理陳智生表示，上述蝕讓成交為兆禧苑E座中層16室，實用面積363平方呎，原則一房改兩房間隔，座向南面，以樓景為主，自由市場開價380萬元，放盤數日，經議價後以348萬元成交，呎價9,586元。

原業主於2019年4月以458萬元自由市場買入單位，持貨三年多轉售，帳面蝕讓110萬元，單位期內貶值24%。若計及買入時的稅款13.74萬元，以及買賣兩次的佣金支出共約8萬元，實蝕金額高達約132萬元。

↓↓兆禧苑E座中層16室↓↓

+ 4

屯門南延線2030年落成 兆禧苑料直達港鐵站

陳智生表示，上述單位新買家為同區上車客，見最近市場成交增加，有質素的減價盤消化得七七八八，而上址內櫳企理、層數高，價錢亦吸引，故決定購入自用。他又指，內地及本港近日一再放寬防疫措施，美國加息步伐亦放緩，樓價明顯回落，吸引不少買家回流二手市場尋寶。

值得留意，兆禧苑鄰近的屯門南延線將於2023年動工，並預計2030年落成，而居屋兆禧苑將會設有車站入口，搖身一變成為「鐵路盤」。