內地通關｜業主信心指數急升　惟樓價指數續跌　新界區減價盤最多

隨著中港逐漸放寬入境防疫措施，市場對於本地樓市信心開始回復。根據美聯最新公布，「美聯信心指數」最新報55.5點，按周再升11.2%。不過，樓價指數卻按周再跌0.46%，連跌28星期，創5年半新低。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，中港兩地防疫措施持續鬆綁，全面通關愈來愈近，業主信心持續增加，減價盤減少下，令信心指數上升；然而，目前信心指數仍低於平均值，而買家入市仍然審慎。至於日前啟德地皮以低於市場預期批出所帶來的影響，仍未於最新信心指數反映出來。

根據美聯物業網站的減價盤比率反映，全港3區之中，新界區減價盤比率為3區最高；若以細區劃分，減價盤比率最多的三個區份分別是馬鞍山、沙田、荃灣。

若以單位面積劃分，減價盤比率首3位排名連續5星期維持不變，減價盤比率最多的是實用面積約431至約752平方呎的B類單位；其次是實用面積約430平方呎或以下的A類單位；緊隨其後的是實用面積介乎約753至約1,075平方呎的C類單位。

樓價指數本年迄今跌14.74%

樓價方面，「美聯樓價指數」最新報146.32點，按周跌0.46%，連跌28星期，創5年半新低；若與四星期前相比，則跌2.74%；而本年迄今跌14.74%(見表)。

若按3區劃分，「美聯港島樓價指數」最新報157.79點，按周跌0.73%；較四星期前則跌2.48%，而該區本年迄今樓價跌14.33%。

「美聯九龍樓價指數」最新報148.05點，按周跌0.44%；較四星期前相比跌2.37%，而該區本年迄今樓價跌14.91%。

「美聯新界樓價指數」最新報135.39點，按周跌0.38%；較四星期前跌3.13%，該區樓價本年迄今跌14.77%。