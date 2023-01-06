赤柱環角道豪宅地皮收至少4份標書　長實、新地、嘉華競投

赤柱環角道豪宅地皮於今日（1月6日）中午截標，據悉，已有至少4家財團入標競投，當中包括長實（1113）及嘉華國際（0173）。此外，新地（0016）確認獨資入標該幅地皮。

嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，地皮位於港島南區，為罕有、規模大的地塊，是次獨資競投地皮，出價是次按市場狀況而定。對於中港通關在即，她預計未來樓市各方面都會向好。

綜合市場最新資訊，該豪宅地皮每呎樓面地價介乎約1.1萬至2萬元，估值約52.8億至96億元，較去年9月份、即四個月前政府公布賣地計劃時的估值119億至206億元，大幅回落53%至56%。

嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇到場遞交標書。

原為綠化地 早前向城規會申請改劃住宅

今日截標的赤柱環角道住宅地，為鄉郊建屋地段第1204號，地盤面積約為257,264平方呎，指定作私人住宅用途。最高可建樓面面積約480,245平方呎。樓面面積並不包括將由買方按照賣地條件所興建的安老院舍政府物業。

翻查資料，上述招標地皮原為綠化地，於2021年9月向城規會申請改劃作住宅（乙類）用途。當時發展方案資料顯示，該項目地積比率約1.84倍，落成後總樓面約48萬平方呎，提供約637伙，預計容納人口約1,826名，同時設有一個提供150個宿位的安老院舍，面積約45,317平方呎。