旺角洗衣街商業地、荃灣住宅地　下周五起同步招標

撰文：蔡偉南
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地政總署公布，將於下周五（1月13日）起公開招標出售旺角洗衣街與亞皆老街交界商業地及荃灣寶豐路住宅地，兩幅地皮截標日期分別為2月24日及2月10日。

其中旺角洗衣街與亞皆老街交界商業地，地盤面積124,187平方呎，最高樓面面積可達1,524,211平方呎。相關樓面均包括將由買方按照賣地條件所興建的長者日間護理中心、長者鄰舍中心、綜合青少年服務中心、精神健康綜合社區中心、社區會堂、公共運輸交匯處和公廁的政府地方的樓面面積，但不包括由買方按照賣地條件所興建的公眾停車場的樓面面積。

旺角商業地估值73億至122億

今年2月份，該商業地皮估值介乎182億至228億元，每呎樓面地價約1.2萬至1.5萬元。不過，整體市況不佳，尤其商廈樓面供應多，綜合市場最新資訊，上述商業地估值已經大幅插水，每呎樓面地價介乎約4,800至8,000元，估值介乎約73億至122億元，反映較2月份下調46%至60%。

荃灣寶豐路住宅地每呎地價3500至4800元

至於荃灣寶豐路住宅地皮，地盤面積89,989平方呎，最高樓面面積可達314,315平方呎。相關樓面不包括將由買方按照賣地條件所興建的設有30個宿位的弱智人士輔助宿舍的政府地方的樓面面積。

市場預計，該幅住宅地皮每呎樓面地價介乎約3,500至4,800元，估值介乎約11億至15億元。

荃灣寶豐路住宅地皮，地盤面積89,989平方呎。（地政總署資料）
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