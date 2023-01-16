投資者出籠?　匯璽業主蝕沽開放式單位　收租客593萬接貨

鐵路上蓋半新盤、南昌站匯璽1月至今暫錄5宗成交，至少兩宗需蝕走，同樣由投資者吸納。



中原地產分行高級區域營業經理許永生表示，新近成交的匯璽6座中層F室，實用面積271平方呎，採開放式間隔，座向北方，望開揚市景，單位最初開價660萬元，議價後累減67萬元，以593萬元成交，成交呎價21,882元，屬市價。

新買家為外區投資客，趁近日樓價回軟，決定買入物業作長線投資之用。參考同類單位近期成交月租約1.45萬元，如以此租價租出，料回報近3厘。

據了解，原業主於2019年10月以650萬元購入上址，持貨超過三年，現轉手帳面需蝕讓57萬元離場，期內貶值8.8%。

匯璽的開放式單位，近期月租約1.45萬元左右。（非成交單位／資料圖片）

至於另一伙匯璽一房單位以790萬元易手，同樣由投資者購入。

香港置業首席區域董事馬漢偉指，該匯璽3B座中層K室，實用面積約379平方呎，座向南。單位原以約838萬元放盤約五個月，近日吸引區內客洽詢，雙方議價後，單位減價至790萬元成交，呎價約20,844元。

據悉，新買家為區內客，睇中單位連租約出售，睇樓兩次即決定入市。資料顯示，原業主於2017年12月以約807.8萬元購入上述單位，持貨約五年，現帳面虧損約17.8萬元，單位期內貶值約2%。

位於南昌站上蓋的匯璽，1月至今暫錄5宗成交，平均成交呎價報23,395元。