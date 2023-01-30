新地觀塘The Millennity 30%商廈樓面獲預租　商場料2024年開業

新地（0016）及載通國際控股（0062）合作發展的觀塘大型綜合商業項目「The Millennity」去年12月已落成。新地執行董事陳康祺接受訪問時表示，寫字樓已獲批入伙紙，目前已有約三成樓面獲預租，部份租客已進駐並開始裝修，包括積金局，另有金融業、科技業及國際知名品牌。據新地年報資料，項目基座商場最快2024年開業。



The Millennity位於巧明街98號，即前九巴車廠位置，由兩座樓高約20層的甲級商廈組成，總樓面約65萬平方呎。設計方面，陳康祺指，The Millennity投放了大量綠色及智慧元素，並已獲多個香港及國際級綠色認證，相關元素雖令整體投資成本高於一般傳統商業項目，但陳康祺解釋，項目為集團長期持有的投資物業，在計算收支平衡時亦需考慮整體的「Life-Cycle Cost」。

料每年用電量下調16%、節省用水40%

他續指，傳統寫字樓的冷氣用電量較大，開支亦較貴，在運用綠色環保元素下，預料The Millennity的每年整體用電量可下調16%，同時，估計每年可節省約40%的室內用水。他相信項目整體開支長遠會較傳統項目少。

陳康祺又指，目前部份大型企業、跨國企業或著名品牌在落戶商場前，也會考慮其環保認證等級，相信未來將逐步影響其他規模較細的公司。目前新地已就優化旗下物業設立了中長期時間表，其中，九龍站環球貿易廣場及灣仔新鴻基中心已完成優化；未來全新項目亦會加入「Smart Green」元素。

為提升營運效率及完善管理效能，新地投資了超過2,000萬元為The Millennity引進建築資訊模型（BIM），構建高精確度的立體幾何模型系統，將物業資訊數碼化。例如智能大廈管理系統、人工智能冷氣節能優化系統及預測性維護系統、自動化標準作業程序，以及智能租賃系統。

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人工智能系統「學習」數據 判斷設備健康狀態

當中，人工智能系統可通過「學習」過往的運作數據，判斷設備的健康狀態及分析能源使用情況，以達致節能效果，又會提供3D的虛擬現實（VR）技術，讓租客更有效制定其辦公室布局、零售店面設計等。

The Millennity除提供兩座甲級寫字樓，基座為10層高的大型商場，佔地約50萬平方呎，規模與鄰近的地標apm相若。至於項目地庫4層為停車場，設有近400個車位，並配備電動汽車充電系統。