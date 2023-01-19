九龍站漾日居「18按」銀主盤1630萬沽　減價三球｜單位直擊

九龍站漾日居一個中層三房單位，過去近九年來不斷被抵押向銀行、財仔借貸，累積多達十八次，終淪為銀主盤，新近以約1,630萬元沽出，呎價約2.05萬元。



代理透露，該單位為漾日居2座中層F室，實用面積794平方呎，採三房間隔，去年9月由一家財務機構推出放售，當時叫價1,960萬元。不過該單位新近降價至1,630萬元沽出，成交呎價約20,529元，減幅為330萬或17%。

↓↓漾日居單位直撃↓↓

資料顯示，原業主早於2013年7月以1,328萬元買入上述單位，惟期間多次抵押物業向財務機構貸款，除了最早期向大型銀行承做一按外，其餘17次貸款均來自財仔，涉及十多間不同的財務機構。

多次向不同財仔抵押貸款

其中，於2017年更一年內向5家財仔貸款，當中一筆涉貨130萬元。其後亦有數筆貸款，所涉金額為上限不多於1,400萬至1,900萬元，惟未知實際貸款金額。

以最新成交價1,630萬元計，較2013年買入價1,328萬元，帳面升值約302萬元或22.7%。不過是次成交價仍較網上銀行估價為低，如滙豐銀行估價為1,712萬元，中銀則為1,638萬元。