羅守弘2300萬沽上海街戰前舊樓　單月沽3物業套現2.58億

裕泰興集團已故創辦人「九叔」羅肇唐的長子羅守弘新近再沽貨，以2,300萬元賣出油麻地上海街一幢四層高戰前舊樓。羅守弘在過去一個月連環沽出3項物業，合共套現約2.58億元。



早於1925年落成 設有臨街騎樓

上述最新賣出物業為油麻地上海街315號，位於文明里休憩花園旁邊，地盤面積約700平方呎，物業在1月底以2,300萬元沽出。據了解，上址為一幢建於1925年、四層高戰前舊樓，提供3個實用面積約520至602平方呎的單位，該廈最大特色為設有臨街騎樓。

油麻地上海街315號。（網上圖片）

上址原業主為RILLEX INVESTMENT LIMITED，公司董事包括羅守弘、區碧華、趙成基。物業早於2004年買入，當時購入價為605萬元，持貨至今約十九年，帳面升值約1,695萬元或2.8倍。

上月連沽西營盤舖、佐敦廟街地盤

翻查近月成交資料，羅守弘在過去約一個月已沽出至少3項物業，合計套現約2.58億元。當中包括1月份以1.17億元賣出西營盤干諾道西162至164號昌寧大廈地舖及一樓，同月又以1.18億元沽出佐敦廟街179、181及183號地盤，兩項物業分別升值1.6倍及79%。