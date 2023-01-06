羅守輝放售柴灣戲院大廈逾萬呎巨舖　叫價1億

近一年息口走勢向上，本地投資老手頻頻沽售旗下物業。由裕泰興集團已故創辦人「九叔」羅肇唐的次子羅守輝持有的柴灣戲院大廈地舖連一樓逾1.1萬平方呎巨舖，新近委託代理放售，意向價1億元。

利嘉閣（工商舖）地產-商舖、商業及投資部首席聯席董事朱志健表示，上述舖位為柴灣環翠道121至121A號柴灣戲院大廈地舖連一樓，總面積約11,535平方呎，意向價1億元。

物業位於港鐵柴灣站附近，鄰近多個大型屋苑、屋邨及商場。現租客為連鎖健身中心、連鎖涼茶舖及電子遊戲機中心，每月總租金約35.68萬，以意向價計算，買家可享4.3厘回報。

早年以2630萬買入地舖至四樓

翻查資料，上述舖位由資深投資者羅守輝透過公司名義持有。羅氏早於2002年12月以2,630萬元買入該廈地下、1樓至4樓基座巨舖物業。其中2樓至4樓由老人院租用的舖位，面積約2.1萬平方呎，在2017年1月已率先以1.28億元沽出，當時已帳面大賺1.01億元。

值得留意，「九叔」羅肇唐長子羅守弘近日亦連環沽貨，包括以1.17億元賣出西營盤干諾道西162至164號昌寧大廈地下1至6號舖及一樓A及B號舖，同時又以1.18億元賣出油麻地廟街179、181及183號地盤。