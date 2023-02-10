鍾情單位實用新裝修　街坊睇樓三日即擲630萬買藍灣半島｜多圖

二手市場交投活躍，小西灣藍灣半島中層一房戶以630萬元沽出，承接買家為同區街坊，因鍾情單位擁實用新裝修，故睇樓後3日內接貨。

世紀21執行董事招潔冰表示，是次成交為小西灣藍灣半島5座中層H室，屬一房間隔， 實用面積為323平方呎，可望內園及少量海景。原業主因有意換樓，於去年12月初以660萬元叫價放盤，新近以630萬元沽出，呎價19,505元。換言之，單位放盤兩個月，輕微減價60萬元或 4.5%易手。

↓↓小西灣藍灣半島成交單位直撃↓↓

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區內街坊睇樓後3日即入市

新買家為區內街坊，因鍾情單位座向東可望少海景，及內櫳有溫馨、實用的新裝修，故睇樓後3日即買入自住。招潔冰續指，屋苑上月同座高層一房單位以600萬元沽出，即最新成交價較一個月前回升5%。參考個別網上銀行估價， 上述單位估價為600萬元，即成交價較估價高出5%。

據悉，原業主於2019年3月以600萬元，持貨約4年，是次轉手帳面微賺30萬元，單位期內升值5%。如計及當時入市繳稅約18萬元，以及買入賣出的佣金約12.6萬元，料實際平手離場。