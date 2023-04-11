歷負資產、落錯車　中學教師為退休900萬天水圍再上車

將近退休年齡的中學教師黃先生，與妻兒租樓十多年，為了在退休後擁有穩定的生活，去年遂買入天水圍新盤一伙價值890萬元的三房單位， 首期連手續費大約200萬元。原來黃先生並非第一次當業主，回想到自己廿年前曾上車、「落車」、再幫人供樓的故事時，他苦笑指「好淒慘」。



曾歷負資產 守候十年選擇沽貨

黃先生透露，自己很早已經「上咗車、做業主」，亦曾經歷過負資產，樓價「蒸發」了三分之一，幸當時已投身教育工作，收入穩定，沒有被銀行「Call Loan」（被銀行要求提早償還按揭貸款），單位一住便是十年。

賣樓後撞正辣招 耽誤數年「上唔返車」

十年過去，眼見屋苑即將要進行大維修，當時樓市又開始熾熱，他決定趁機套現換樓，最終他在2010年沽出物業，帳面賺逾60萬元離場。

不過，當時的他賣樓套現後，未有積極搵樓。他指，那時候整個樓市一下子陷入死寂，故決定暫時擱置入市（政府2010年首次推出額外印花稅，樓市交投大跌）。結果樓價不久即急速回升，耽誤了數年黃先生發現自己無能力再上車。

正因為「上唔返車」，接下來的十二年黃先生一家一直租樓住。「唔理唔理，最後都連件事（樓價）發生成點都唔知，原來之後樓價一路升、一路升。」

黃先生認為賣走舊屋的決定無錯，「錯就錯在無緊貼留意市況動向。」（梁鵬威攝）

多年租樓開支接近「兩球」 為退休再上車

經過十二年「無殼蝸牛」生活，黃先生沒有後悔，更坦言賣走舊屋的決定無錯，「錯就錯在無緊貼留意市況動向。」他粗略估計，以一年租樓開支約15萬元計，過去十二年的租金支出逾180萬元，相當於一份首期。

他續指，慶幸在港從事教育工作，薪金一般較高，而且家人生活開支不多，之前賣樓賺得的60萬元亦幫補了不少租金。

是次決定結束「無殼蝸牛」生活、重新上車，黃先生透露是為了退休打算。去年他買入Wetland Seasons Bay一個實用面積557平方呎的三房單位，貪屋苑環境幽靜，呎價約1.5萬至1.6萬元，較當時其他區的新盤呎價近1.8萬至1.9萬元稍為平一點，而且是一手樓，「日後到我百年歸老嘅時候，間屋都唔會好殘。」

採發展商貸款計劃 月供2.6萬

在重新上車前，卻有另一問題令黃先生感到困擾。原來黃先生擔心尚有數年便退休，按揭未必借得足，又恐還款年期很短、月供開支很大，最後他選用發展商指定財務機構提供的貸款計劃，首三年免息、淨供0.3%樓價、即月供大約2.6萬元，他預期退休前會轉按至銀行。

他又透露，退休後其實有能力「一筆過」付清樓價貸款，故不擔心供樓問題，又表示有意將退休金先投放至股票市場，利用投資回報供樓。此外，考慮到兒子將近大學畢業，縱然初期薪酬不會太高，但至少不用再照顧其起居飲食，期望往後日子他亦可分擔供樓支出。

黃先生指，退休後其實有能力「一筆過」付清樓價貸款，故不擔心供樓問題。（梁鵬威攝）

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