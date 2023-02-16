河畔花園放盤一日400萬速沽　90後買家獲父母資助一成首期

二手市場氣氛稍為轉活，沙田河畔花園一伙高層兩房戶，放盤僅一日即以400.8萬元沽出。新買家為90後年輕人士，是次獲父母資助逾40萬元首期上車。



中原地產分行經理曾展鵬表示，是次成交為河畔花園E座高層06室，實用面積269平方呎，兩房間隔。原業主因已換樓，故決定放售上述單位套現，最初叫價408萬元，放盤短短一日 即以400.8萬元沽出，呎價約14,900元。新買家為區內90後年輕人，見業主提供合理議價空間，且獲父母全數資助一成首期，即約40.8萬元，故拍板買入單位自住。

較兩個月前樓下單位賣貴近50萬

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為416萬元，恒生估價則為433萬元，即新成交價較估價低3.6%至7.4%。再參考同類成交單位，如同座低層6室，實用面積同為269平方呎，去年12月中以352.5萬元沽出，撇除樓層因素，即相隔約兩個月，上址較同類單位賣貴約48.3萬元或13.7%。

據了解，原業主於2009年以136萬元買入上述單位自住，持貨約十四年，是次轉手單位帳面獲利264.8萬元，單位期內升值約195%。