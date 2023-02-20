財政預算案｜梁志堅：根本冇人買樓　盼政府考慮「撤辣」

政府本周三（22日）將公布新一份《財政預算案》，地產建設商會（地建會）執委會主席梁志堅接受媒體訪問時指，政府不能經常動用儲備「派糖」，「派錢不是方式」，這是非常時期做的措施，但不能夠長期也處於非常時期。



不能經常動用儲備「派糖」

他續指，「辣招」同樣是非常時期實施的措施，惟他反問，「已過了十一年，仍是非常時期？不可能。」梁志堅認為，即使不全面「撤辣」亦應該分段「撤辣」，又謂「現時已經沒有人買樓」，「辣招」已是名存實亡。

梁志堅認為，樓市已呈下行，即使不全面「撤辣」亦應該分段「撤辣」。（資料圖片）

他續指，有部份富裕人士會買樓收租，現在連那些稅項（收入）也沒有了，此將影響政府的稅收，「大嘅方面（收入）唔睇，睇住啲細少嘅收入」。他又指，若政府「撤辣」，預期市民會入市，稅收會增加，對地產交易亦有裨益。

對於去年《施政報告》提出，容許合資格的海外人才、在居港七年成為香港永久居民後在港置業，可申請退還已繳支付的印花稅，梁志堅直言「七年時間點等，啲人都唔嚟啦？」他認為該七年時間涉及利息龐大，又表示曾向財政司司長反映，若有人才來港，應任由他們置業。

梁志堅又期望，政府可在預算案中向銀行提出，為經營生意人士及已經自置物業的家庭減免貸款利率。他舉例指，銀行初期可收取較少利息，甚至首一、兩個月不收息，貸款人士有抵押品在銀行，故不用擔心會走。

啟德跑道區Park Peninsula的住宅項目陸續落成。

「不希望政府再食言」 冀啟德增穿梭巴士站

至於啟德發展區方面，梁志堅表示，對該區發展有很大憧憬，期望政府可以鞏固啟德的商業特色。「以前政府表明會興建單軌鐵路方案，吸引發展商買地，現在方案夭折，點講得通？」他又指，Park Peninsula的住宅陸續落成，期望政府在該範圍增設3至4個穿梭巴士站，不希望政府再食言，並期望政府可重新考慮增設單軌鐵路方案。

至於過去一個多月內，連接有3幅地皮流標，作為會德豐地產主席的梁志堅認為，可考慮拆細地皮推出，尤其商業用地，因為在目前市況下，商業地比較「蝦人買」。同時他籲地皮的底價不應與市價有過大的偏差，否則發展商根本「計唔到數」。