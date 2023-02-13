不足兩個月3項目流標　測量師：發展商睇淡後市「冇得逼」

踏入2023年官地市場及「一鐵一局」紛紛出現流標，先後3個項目因未到底價而收回。其中，上周僅接獲3份標書的港鐵（0066）小蠔灣第一期今日（13日）正式流標。有測量師估計，與項目招標進程倉猝、財團不看好後市有關，又指本港仍有大量土地供應，未來不可能單靠本地某幾間發展商投地發展，或需向海外「招商引資」，吸引外來新資金。



過去短短一個半月內，政府官地、「一鐵一局」項目先後宣告流標，包括赤柱環角道豪宅官地、市建局觀塘市中心第四及第五發展區項目（又稱裕民坊商業項目），以及港鐵小蠔灣「頭炮」住宅項目，全部均未到底價須收回。今年迄今暫未有任何地皮項目成功批出。

發展商需負責建平台、車站設施及車廠 風險大

就港鐵小蠔灣第一期發展項目，華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，流標主要由於項目招標進程倉猝，目前小蠔灣未完成地基工程，中標發展商需要為項目興建部分平台、車站設施及車廠等設施，惟相關技術要求較高，對發展商而言存在較大風險，並會增加一定成本。

他又補充，過去西九龍高鐵站上蓋商業項目或黃竹坑站上蓋港島南岸，均是完成地基後才進行招標。而且作為該區（小蠔灣）的「開荒牛」，周邊配套未完善也會影響財團出價。

梁沛泓又表示，近日整體樓市已出現「轉角市」，市況雖開始好轉，但發展商仍然看淡後市，直言「冇得逼」，「好難話發展商想執死雞，都係計自己數，有錢賺佢哋都會去搶。」

發展商著重風險 「要確保唔會輸錢」

近月發展商投地取態趨向保守，萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明指，發展商在競投地皮時，會多加著重風險因素，始終目前市況欠佳，一眾發展商未看通未來走勢，「未來無論要賣或要租，都要確保唔會輸錢。」

他以是次流標的小蠔灣項目第一期為例，指假若每呎樓面地價約3,000元，加上每呎建築成本5,000元，連同利息成本及其他費用，總成本高達每呎約1萬元，日後還需要再向港鐵分紅，因此，相信發展商較關注日後如何定價才能達到收支平衡。

張翹楚認為，未來香港仍有大量土地供應，政府可考慮吸引海外資金來港參與發展。（資料圖片）

不能依賴本地財團 可嘗試向外走「招商引資」

近月頻頻錄得地皮流標，也有分析認為，未來政府可向外走、「招商引資」。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，未來香港仍有北部都會區、明日大嶼等大型發展項目，將提供大量土地供應，因此不可單靠某幾間本地大型財團發展。他認為，未來可考慮把部分項目重新包裝，嘗試向外走「招商引資」，即吸引海外資金來港參與發展。

不過他指，目前市場仍有不少負面因素拖累地皮市場表現，如一手新盤銷情慢而拖慢資金回籠，貨尾量一直上升、息口維持高位等，相信一眾發展商繼續關注市況情況作部署。