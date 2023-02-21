財政預算案｜美聯料減辣機會微　倡500萬以下物業釐印費減至100元

政府將於明日（22日）公布新一份《財政預算案》，本地大型地產代理行美聯認為，即使在樓市「冰河期」，政府亦未有「減辣」的打算，相信隨近月樓價及交投回升，預算案提出「減辣」機會亦會愈來愈微。此外，該行籲政府助有意上車的人士置業，考慮將500萬元以下物業的釐印費一律減至100元，降低市民的入市負擔。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，近年地產界要求「減辣」的聲音不絕於耳，惟政府一直未有相關打算，料是次《財政預算案》減辣機會甚低，預計極其量只會於按揭成數中著墨，例如進一步將九成按揭拓展至2,000萬元以下的物業。

政府將於2月22日公布新一份《財政預算案》。

布少明：冀撤銷DSD助市民換樓

布少明認為，預算案應提出具體措施，加力吸引外商來港投資，加速提振經濟，亦應考慮「減辣」為有需要置業或換樓的人士「鬆綁」，進一步刺激樓市復常。他建議撤銷住宅物業的新從價印花稅（DSD & AVD），為換樓人士開方便之門，加快香港人口的流動性。如政府想助有意上車的人士置業，亦應將500萬元以下物業的釐印費一律減至100元，降低港人的入市負擔。

美聯布少明（左）料是次財政預算案「減辣」機會低。右為美聯物業首席分析師劉嘉輝。

指標屋苑成交呎價現「彈簧式」反彈

近期樓市出現「價量齊升」局面，布少明指，近月整體樓價「U- Turn急轉彎」，部份藍籌屋苑成交呎價更出現「彈簧式」反彈，該行料首季新盤成交將重返4,200宗水平，按季或大幅反彈約3.9倍；期內二手成交則有望達1.4萬宗，料按季升約68%。

布少明表示，是次樓價回升的其中一個特點，為指標屋苑成交呎價出現「彈簧式」反彈，去年跌幅愈大的屋苑，今年反彈力度愈大，升幅跑贏大市。以太古城為例，去年全年成交呎價跌25.4%，但2023年迄今已回升22.3%，是表現最好的藍籌屋苑。同樣情況在美孚新邨亦出現，由去年成交呎價跌27.4%，今年迄今已回升16.2%。

（美聯提供）

樓價「跌過籠」 個別屋苑出現「追落後」

美聯物業首席分析師劉嘉輝補充，現時的樓價升幅主要由成交量較多的屋苑帶動，如太古城1月份成交量達37宗，較2022年每月平均的24宗高出54.2%；而美孚新邨1月份的成交量達34宗，較2022年每月平均的28宗高出21.4%。

他又指，大型屋苑成交價由「大跌」變「急升」，反映買家敢於追價外，亦可見個別屋苑於去年淡市樓價「跌過籠」，今年購買力大舉出現，帶動此批屋苑「追落後」。