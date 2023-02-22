財政預算案｜土地樓市政策懶人包：調低從價印花稅、辣招不變

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/印花稅/辣招/差餉寛減】財政司司長陳茂波今日（22日）發表2023至24年度《財政預算案》，其中土地及房屋措施方面，各項住宅物業需求管理措施（即所謂「辣招」）維持不變，但會調低從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，以減輕一般家庭首次置業的負擔，特別是中小單位。



【13:00】以來年的賣地計劃和土地供應目標為依據，地價收入預計為850億元，較上年度修訂預算上升約20%；印花稅收入預計為850億元，較上年度修訂預算上升27%。

【12:58】地價收入為711億元，較原來預算大幅減少489億元，主要因部分土地成交價較預期低，以及部分賣地計劃取消。至於印花稅收入為670億元，較原來預算低460億元，亦遠較過去年度為少，主要是由於物業和股票市場疲弱，成交下跌。

【12:52】2022／23年度政府收入的修訂預算為6,038億元，較原來預算低15.7%，即1,121億元，主因是地價和印花稅的收入均較預期少。

【12:40】政府已預留1,500萬元，研究及落實加強「組裝合成」組件供應鏈的措施，以推展2022年《施政報告》的新舉措。研究範圍包括「組裝合成」組件生產、運送、貯存和認證等事宜，亦會探討於北部都會區設立生產和貯存用地，及促進與大灣區的協作和完善「組裝合成」供應鏈。

【12:32】陳茂波指，目前的各項住宅物業需求管理措施（即所謂「辣招」）維持不變。

去年購置住宅物業人士當中，超過九成屬首次置業。考慮到買賣或轉讓住宅及非住宅物業須繳付的從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，自2010零年都未有調整，故決定對此作出調整，主要目的是減輕一般家庭首次置業的負擔，特別是中小單位，詳情可參考預算案補編。有關調整將按今日在憲報刊發的《公共收入保障令》即日生效，預計這項措施將會令3.7萬名買家受惠，政府每年因而少收約19億元。

【12:30】 政府已覓得足夠土地，興建約36萬個公營房屋單位，比《長遠房屋策略》的供應目標高約20%，可以滿足未來十年約30萬個公營房屋單位的需求。但由於房屋用地並非每年平均分布，加上造地需時，短期內可供發展公營房屋的土地仍然短缺。

為了盡快填補短期公營房屋供應不足的缺口，並及早改善居住於不適切居所市民的生活環境，政府已覓得八幅土地作興建「簡約公屋」之用。

至於過渡性房屋，截2022年年底，約7,000個過渡性房屋單位已投入服務，預計未來兩年另外有約1.4萬個單位相繼落成啟用。

推動公私營協作方面，在2022年《施政報告》提出的「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」，鼓勵發展商興建資助出售單位，以指定市價折扣率售予合資格人士，政府正在制訂先導計劃的政策框架，並計劃在今年稍後時間公布。

私營房屋方面，估計由今年起計的五年內，私人住宅單位每年平均落成量超過1.9萬個。截至2022年年底，未來三至四年一手私人住宅單位潛在供應量維持在較高水平，約為10.5萬個單位。

【12:24】 2023／24年度賣地計劃共有12幅住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可興建約2.055萬個單位，較《長遠房屋策略》的1.29萬個單位年度估算需求高出約60%。

此外，賣地計劃共有3幅商業用地及3幅工業用地，提供約20萬平方米商業樓面面積和17萬平方米工業樓面面積。

未來五年，政府會通過賣地計劃及鐵路物業項目，向市場提供可興建不少於7.2萬個私營房屋單位的土地，規模較上一個五年期增加近一倍。當中近六成的土地供應來自新發展區和新市鎮擴展區；另外四成來自其他地區的政府賣地項目和鐵路物業發展項目，此尚未計入市區重建局及其他私人發展項目的供應

【12:22】政府已與內地相關部門成立專班，就北部都會區發展事宜加強溝通對接。此外，政府正籌備成立「北部都會區統籌辦事處」，推展相關工作。

【11:40】引入新的「資本投資者入境計劃」，申請人須將一定金額的資產投放在本地市場，但不包括物業投資。通過審批後，便可來港居住及發展。計劃細節將於稍後公布。

【11:23】寬減2023/24年度首兩季的差餉，住宅物業以每戶每季1,000元為上限，估計涉及303萬個住宅物業，政府收入將減少52億元。

【11:22】寬減2023/23年度首兩季的非住宅物業差餉，以每戶每季1,000元為上限。估計涉及43萬個非住宅物業。政府收入將減少7.4億元。

【11:08】樓價去年全年下跌15.6%，交投量大縮四成，非住宅交投轉趨淡靜。