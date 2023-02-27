置地：中環靈活辦工室Centricity Flex出租率逾90%

商廈市場尚未完全恢復，但有位於核心區的靈活辦工室項目出租率升穿九成。置地公司表示，旗下啟用兩年、位於中環公爵大廈的靈活辦工空間Centricity Flex，目前出租超過90%，預計隨著內地與香港已全面通關，商務旅客將陸續重返香港。



2021年啟用、佔地兩層共2.5萬呎

置地公司指，2021年啟用、位於公爵大廈17樓及18樓全層的Centricity Flex，佔地約2.5萬平方呎，其出租率已超過90%，吸引了不同專業領域的租戶，如發現金融（Discover Financial Services）、資產管理公司Toscafund、招聘及員工管理公司Argyll Scott等。

設彈性租約 為期一個月至三年

置地公司Centricity主管班立德（Paul Bennett）表示，對規模較小的企業而言，Centricity Flex可讓它們率先進駐中環核心區、並體驗置地生態圈。而置地的長期租戶亦可以因應業務需要，隨時租用Centricity Flex內的設施。

班立德續指，隨著中國內地與香港全面通關，商務旅客重返香港，粵港澳大灣區及世界各地的企業對拓展香港市場的意欲亦隨之上升，他預計，這些正面因素將進一步帶動市場對靈活辦公空間的需求。同時，Centricity Flex可提供為期一個月至三年不等的彈性租約，有助各企業靈活應對不斷變化的商業環境，拓展業務。

設專營咖啡廳 前文華東方行政總廚主理

除辦公樓面外，Centricity Flex內提供多項設施，包括智能螢幕、會議室、私人工作隔間、開放式共享辦公空間和活動空間，並設有專營咖啡廳，由前文華東方酒店集團行政總廚主理。

此外，Centricity Flex另設有健康及休息專區，包括一間全天候開放的冥想室和一間供新任母親使用的私人房間。迄今為止，項目已舉辦超過200節冥想及瑜伽課程。