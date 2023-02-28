國內公司1250萬買盈翠半島　料慳三成辣稅、涉375萬｜多相

二手市場稍為轉活，青衣盈翠半島一個三房單位，新近獲國內買家以1,250萬元連租約買入。據知是次交易以公司股權轉讓方式進行，料可慳最多三成「辣招稅」，即約375萬元稅款。



美聯市務經理陳偉健表示， 是次成交為盈翠半島6座低層B室，實用面積756平方呎，屬三房間隔。業主因有意換樓，去年8月以1,448萬元放盤， 近日減價50萬至1,398萬元求售。近日單位終以1,250萬元連租約沽出，呎價16,534元。換言之，單位放盤半年累減198萬或14%沽出。由於單位仍有租客租住，料租期至今年10月止。

↓↓盈翠半島成交單位直撃↓↓

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據知，新買家為國內人士，單靠影片及相片睇樓，便決定以公司名義買入單位。由於買家是次交易以公司股權轉讓方式進行，是次入市料可節省最多三成「辣招稅」，涉及稅款375萬元。

據個別銀行就上址的網上估價，介乎1,151萬至1,177萬元，即新成交價較估價高約6%至8%。參考對上一宗同類成交單位，為低層B室，實用面積相同，去年12月中以1,125萬元沽出，即新成交價較兩個月前貴約11%。

至於原業主於2009年09月以540萬元買入上述單位，持貨約十三年多，是次轉手帳面獲利710萬元， 單位期內升值1.31倍。