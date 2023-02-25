德福退休業主難忍屋苑大維修　1.28萬租啟德跑道區新盤｜直擊

近月新入伙的啟德維港1號錄得一宗一房租務個案，一名居於九龍灣德福花園多年的退休業主，因屋苑進行大維修，難以忍受「沙塵滾滾」，因而以每月約1.28萬元租用維港1號一房戶。

煌城地產董事余振樑表示，上述單位為維港1號1B座低層E室，實用面積330平方呎，一房間隔，新近以每月約1.28萬元租出，呎租約38.8元。資料顯示，上述維港1號一房戶2021年7月買入價為656.3萬元，以最新月租約1.28萬元計算，租金回報約2.3厘。

↓↓維港1號租出單位↓↓

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代理：老人家頂唔住沙塵滾滾

余振樑繼指，上述單位新租戶為多年來居於德福花園的退休業主，因近月該屋苑進行大維修，「老人家頂唔住沙塵滾滾」，而且又見維港1號設有巴士專線、小巴連接啟德站及九龍灣站，因此決定租用該維港1號單位。

此外，由於維港1號在近月才開始入伙，屋苑放租盤供應較多，其租金水平略低於九龍灣傳統屋苑德福花園及淘大花園，故該名老業主簽下「一年生約、一年死約」，並趁期間為自己居住已久的德福花園單位進行全屋翻新。