德福退休業主難忍屋苑大維修　1.28萬租啟德跑道區新盤｜直擊

撰文：蔡偉南
出版：更新：

近月新入伙的啟德維港1號錄得一宗一房租務個案，一名居於九龍灣德福花園多年的退休業主，因屋苑進行大維修，難以忍受「沙塵滾滾」，因而以每月約1.28萬元租用維港1號一房戶。

煌城地產董事余振樑表示，上述單位為維港1號1B座低層E室，實用面積330平方呎，一房間隔，新近以每月約1.28萬元租出，呎租約38.8元。資料顯示，上述維港1號一房戶2021年7月買入價為656.3萬元，以最新月租約1.28萬元計算，租金回報約2.3厘。

↓↓維港1號租出單位↓↓

+2

代理：老人家頂唔住沙塵滾滾

余振樑繼指，上述單位新租戶為多年來居於德福花園的退休業主，因近月該屋苑進行大維修，「老人家頂唔住沙塵滾滾」，而且又見維港1號設有巴士專線、小巴連接啟德站及九龍灣站，因此決定租用該維港1號單位。

此外，由於維港1號在近月才開始入伙，屋苑放租盤供應較多，其租金水平略低於九龍灣傳統屋苑德福花園及淘大花園，故該名老業主簽下「一年生約、一年死約」，並趁期間為自己居住已久的德福花園單位進行全屋翻新。

財政預算案中對樓市措施有何調整？

為減輕一般家庭首置負擔，特別是中小單位，新一份《財政預算案》將調低從價印花稅稅階，另外對其他現行「樓市辣招」維持不變。其他派糖措施詳情

2023/24年度賣地計劃將會推出多幅住宅用地?

新財政年度將會推出12幅住宅用地，港島區及九龍區各有2幅地皮，而新界區佔8幅。

2023/24年度賣地計劃內，那一幅地皮最貴重、估值最高?

新財政年度內估值最高為金鐘廊商業項目，估值上限達225億。

兔年前一炮過付全年租　每月8800元租住濕地公園新盤｜單位直擊紅磡海韻軒30伙兩房全數租出　加推40伙、月租增至1.78萬華懋淺水灣The Lily錄大額租賃　複式戶12萬租出　呎租46元情人節起租有折扣？租客一周後入住　獲太古城三房業主減租4000元柏傲莊二期收樓　一期業主劈租一成吸客　兩房2.35萬「全包」租出粉嶺ONE INNOVALE-Archway連環錄租賃　工程師8000元租開放式
租務市場
啟德發展區
啟德郵輪碼頭
本地樓市
九龍城區樓市