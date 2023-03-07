內房君豪集團石金禹再入市　1138萬購中環中心兩車位

長實2017年以402億元出售中環中心75%業權，哄動一時。一班接貨的投資者之後紛紛拆售樓面及車位，持續至今。當日買家之一的資深投資者蔡志忠，新近再沽出中環中心兩個車位，買家為同廈頂層樓面業主、內房君豪集團總裁石金禹。



上述易手車位為地庫2樓2093號車位，以及地庫3樓3139號車位，上月分別以600萬及538萬元沽出，新買家均為GIANT MIND （CHINA） LIMITED，公司董事為石金禹，即為內房君豪集團總裁。

石金禹為頂層單位業主 曾斥760萬購車位

2017年底長實402億元出售中環中心75%業權，內房君豪集團石金禹為買家之一，他當時以7.4億元購入中環中心79樓頂樓全層，成交呎價達約5.58萬元，創當時全港寫字樓呎價新高紀錄。

據悉，現時79樓頂層樓面由君豪集團自用，是次增購的兩個車位，估計亦是由集團自用。翻查資料，中環中心目前最貴車位亦是由石金禹持有，在2019年11月買入，位於地庫1樓1023號車位，成交價高達760萬元。

石金禹連購MOUNT NICHOLSON、倚巒洋房

此外，石金禹過去數年不時買入香港貴重物業，如2017年及2019年分別購入3間山頂MOUNT NICHOLSON洋房，涉資共約17.8億元。2021年又以2.4億元買入山頂倚巒一幢洋房。

至於該上述個車位的原業主為資深投資者蔡志忠，據悉2017年底蔡志忠獲分配中環中心22樓及23樓共兩層樓面，同時獲分配部分車位。蔡志忠其後拆售22樓樓面，全數沽清。

而當日從「誠哥」手中接貨的一班投資者，還包括「小巴大王」馬亞木、「磁帶大王」陳秉志、「物流張」張順宜等。