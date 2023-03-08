NOVO LAND開賣｜六次抽籤皆落空　母子擲510萬購兩房　媽媽畀首期

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 2B期今日（8日）進行次輪銷售171伙，折實售價由423萬元起。項目截收9,957票，超額認購約57倍。約在下午4點半前，售樓處現場已有逾百名準買家及代理排隊等候揀樓。買家之一的陳太透露，過去曾六次入票抽籤也落空，今日終購入價值510萬元的兩房單位。



現居葵涌的陳太，今日偕兒子出席揀樓，並購入一伙價值逾510萬元的兩房單位，打算作為自住之用。她透露，因鍾情項目屬大型屋苑，方便往返深圳，遂決定入市。她又指，事前有比較過屯門區其他一手屋苑，認為NOVO LAND的地點及價錢較同區優勝。

陳太及兒子購入NOVO LAND 2B期兩房單位，樓價約510萬元。

她透露，去年NOVO LAND開賣亦曾抽籤，惟抽六次也無功而回，今次抽得5號籌、屬前籌，首期將由陳太支付，兒子則負責供樓，估計每月供樓支出大約1.6萬元。對於政府放寬首置印花稅的稅階，陳太認為節省數萬元稅款，可以幫補買傢俬，但並非推動她入市的主因。至於其兒子陳生則認為本港樓市會平穩發展，不認為樓價會出現大跌 。

現居屯門的黃先生認為，放寬印花稅稅階「唔係慳好多」。

買家黃先生：放寬稅階「唔係慳好多」

至於另一買家、現居屯門的黃先生，屬首次置業，亦是項目的向隅客。今日買入一伙面積約300平方呎的一房單位。入市前亦有比較過其他屋苑，見NOVO LAND 2B期的呎價平，遂決定入市。雖然政府放寬印花稅稅階，但黃先生認為「唔係慳好多」，無因此而推動其入市，又謂未來樓市走勢「估唔到」。

↓↓次輪銷售現場↓↓

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次輪賣171伙 一房折實入場423萬起

今日次輪銷售171伙，包括一至三房間隔，實用面積由277至678平方呎，折實售價由 423.21萬至936.61萬元，折實呎價13,234元至15,932元。當中，入場單位為Arreso第1B座3樓J室，實用面積300平方呎，一房間隔，折實售423.22萬元，折實呎價約14,107元。項目上周六進行首輪銷售352伙，即日沽清，發展商隨即加推180伙。

，↓↓NOVO LAND 2B期示範單位↓↓

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