NOVO LAND 2B期次輪賣171伙　即日沽出165伙

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 2B期今日（8日）進行次輪銷售171伙，一房折實售價由423萬元起。項目截收9,957票，超額認購約57倍。現場所見，下午4點15分左右，設於環球貿易廣場（ICC）的售樓處，開始出現人龍，目測逾100名準買家及代理排隊等候登記及揀樓，人龍更由3樓延伸至Sky100票務大堂。



【22：18】截至晚上10時，暫沽出165伙。

【19：37】截至晚上7時半，傳項目已沽出130伙，即尚餘41伙待沽。

【17：35】截至下午5時35分，市傳項目已有51伙單位獲買家揀選，尚餘120伙待售。

↓↓次輪銷售現場↓↓

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【16：55】中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預計，次輪銷售將「一Q清袋」，預計發展商本周末將進行第三輪銷售。出席率方面，該行B組出席率約八至九成，當中約有兩成打算收租，他預計租金回報3厘。

【16：40】美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明估計，今日次輪銷售可近沽清，並指有大手客預計斥資1,250萬元購買兩伙兩房單位，分別作自住及投資。該行今日出席的準買家中，大多數為年輕80至90後，也有三成半準買家因睇好北部都會區發展，打算入市作長線投資。

次輪賣171伙 一房折實入場423萬起

今日次輪銷售171伙，包括一至三房間隔，實用面積由277至678平方呎，折實售價由 423.21萬至936.61萬元，折實呎價13,234元至15,932元。當中，入場單位為Arreso第1B座3樓J室，實用面積300平方呎，一房間隔，折實售423.22萬元，折實呎價約14,107元。

今日銷售設有3組A組大手買家時段，50伙指明單位供選購；之後為B組買家揀樓。

項目上周六進行首輪銷售352伙，即日沽清，發展商隨即加推180伙。

，↓↓NOVO LAND 2B期示範單位↓↓

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