何文田瑜一1B期擬下周開價　將設大手客揀樓時段

由華懋集團及港鐵公（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第1B期，昨日已上載樓書，華懋集團銷售總監封海倫今日（9日）表示，計劃下周開放示範單位及開價，首張價單將涉不少於50伙，戶型涵蓋一至三房單位。

她又指，計劃最快月內展開首輪銷售，並增設大手買家時段，該類買家最少須購買兩伙，亦考慮將三房戶納入該時段出售。而付款方法則仍與合作夥伴商討中。發展商今日又介紹項目的設施，包括設圓環迎賓車道及園景通道。

華懋集團銷售總監封海倫、華懋集團銷售總經理陳慕蘭

後市方面，封海倫認為，通關後樓市逐漸回復正常，留意到其他新盤銷情暢旺，認為目前是合適時間推盤。至於項目第1A及1C期將視乎市況及市場反應推出。華懋集團銷售總經理陳慕蘭表示，整個瑜一合共提供251個車位。

佔70%屬兩房戶 不設開放式單位

瑜一1B期提供183個住宅單位，涉一座大廈，分為3A及3B。戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由336至1,234平方呎，主打兩房戶型，佔近七成。不設開放式戶型。

瑜一1B期又設3款、合共16伙的特色戶型，包括7伙頂層特色單位，實用面積由336至1,234平方呎，兩伙天際特色單位，實用面積為1,234平方呎，以及7伙平台特色單位，實用面積由422至898平方呎。

瑜一全盤分為三期（1A、1B及1C期）發展，合共844伙。當中第IA期預計關鍵日期為2024年7月26日、第IB期為2024年11月29日、第IC期為2025年5月5日。

瑜一第1B期戶型分布。