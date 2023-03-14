旺角、銅鑼灣一籃子商住物業淪銀主盤　現招標出售　市值5000萬

旺角、銅鑼灣一籃子住宅及商業物業，新近淪為銀主盤被推出放售。韋堅信測量師行物業發展及投資部副董事總經理許偉國表示，獲銀主委託以公開招標形式出售5項住宅及商業物業，市值料共約5,000萬元。截標日期4月26日。



該批物業涉3個住宅單位，包括旺角西洋菜南街52號2樓及61號1樓兩個住宅單位，實用面積分別約598及847平方呎，另一個堅尼地城吉席街1至3號吉祥樓4樓C室，實用面積約456平方呎。

另外兩個銀主盤為商業單位，位於銅鑼灣怡和街8至14號廣安大廈2樓C室及2樓D室，實用面積約985及700平方呎。

被老牌家族裕泰興沒收 以銀主盤出售

許偉國表示，買家可購入全部或個別物業，截標日期為4月26日。許又指，該批物業位處旺區，自用或長線投資皆合適，相信在市道轉好的情況下會獲得承接。

據了解，上述5個物業均於早年買入，並向老牌家族裕泰興旗下公司借貸，不過最新被裕泰興沒收成為銀主盤。如旺角西洋菜南街兩個住宅單位，分別於1992年及1994年買入，當時買入價為114萬及120萬元，而堅尼地城吉席街物業則於1992年以72萬元買入。至於銅鑼灣怡和街兩物業，則由原業主於1989年以合共297萬元買入一籃子物業。