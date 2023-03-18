90後買家曾失上車機會　擲468萬轉軚買葵涌平台特色戶｜直擊

二手樓市轉旺，市區迷你特色戶受追捧。葵涌半新盤豐寓一伙實用面積225平方呎的平台特色戶，近日趁市旺劈價「半球」吸客，即獲90後家庭客以468萬元買入。

中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，是次成交為豐寓低層連平台特色單位，實用面積225平方呎，連93平方呎平台，屬一房間隔。原業主於2021年5月初以530萬元放盤，當初並非急於放盤，叫價較為進取。不過，由於見近期市况轉旺，決定主動下調50萬至480萬元，即獲多名買家留意。

上址新買家為90後家庭客，早已四出搵樓多時，直至近日更曾洽談舊區洋樓，並還價370萬元，惟當時該洋樓業主「心大心細」，因未能落實成交，最終決定轉軚買入上址。

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恐防生變數 先即場落訂2萬 翌日補回13萬訂金

許偉業又指，新買家因鍾情上址有特色平台，加上只有4年樓齡，故即場還價450萬元。原業主亦有感年青人上車不容易，經雙方議價後以468萬元沽出，呎價20,800元。不過，由於事出突然，新買家亦未有準備，惟恐防交易有變數，故即場落訂2萬元訂金，及後翌日亦補回13萬元訂金。

據悉，原業主2017年以336.5萬元購入，持貨逾5年，是次轉手帳面獲利131.5萬元，單位期內升值39%。