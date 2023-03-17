藍灣半島「十四按」銀主盤　放盤年半累劈22%平沽｜單位直撃

二手市場交投回升，小西灣藍灣半島一伙「十四按」銀主盤剛以880萬元沽出，單位放盤接近一年半、累劈250萬元或22%才沽出，呎價不足1.5萬元。

世紀21Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，藍灣半島2座低層B室，屬三房套間隔，實用面積605平方呎。她透露， 單位原業主自2017年起曾先後十多次向銀行及財務公司承造按揭，最終單位於2021年淪為銀主盤。

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擁靚海景 銀主下調叫價六次求售

銀主於2021年8月把單位以1,130萬元放售，一直無人問津，及後調整叫價六次、至928萬元才獲買家洽購。經雙方議價後，單位再減48萬至以880萬元沽出，呎價14,545元。換言之，單位放盤逾一年半，累劈250萬元或22%。

從相片可見，單位內櫳闊落，有簡單裝修，外望為球場景及開揚海景。據悉，原業主於2004年10月328.8萬元買入上址單位，十九年間單位升值約551.2萬元或近1.7倍。

參考屋苑近期二手成交呎價，介乎約1.5萬至1.7萬元。如跟上址同類型單位成交，有1座高層B單位，間隔、呎數及座向相若，但屬於高層，今年2月份以1,099萬元沽出。