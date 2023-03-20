差餉租值重估｜僅寛免首兩季差餉　反對新租值須五月底前提出

差餉物業估價署今日（20日）公布最新的差餉租值重估結果，署方將會在最快今月底寄出最新的差餉及地租通知書。根據最新估算，重估後的應課差餉租值平均下跌0.4%。新一份《財政預算案》建議，寬免2023/24年度首兩季的差餉，每個物業的寬減額以每季1,000元為上限。換言之，按此推算下，倘物業的應課差餉租值不超過8萬元，即首兩季毋須繳交差餉。

（差餉租值重估系列之四）



新一份《財政預算案》建議，寬免2023/24年度首兩季的差餉。（梁鵬威攝）

甚麼是差餉？

差餉是就使用物業而徵收的稅項，並根據物業的應課差餉租值乘以一個百分率而徵收。而2023/24年度的差餉徵收率，將維持於現時的5%。

甚麼是應課差餉租值？

應課差餉租值是假設物業在一個指定估價依據日期空置出租時，估計全年可得的合理市值租金。

政府評估應課差餉租值時，會參考同區類似物業於估價日期或接近該日期，在公開市場所議定的租金，並按面積大小、位置、設施、樓宇質素及管理水平加以調算。

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差餉寬免措施

政府已宣布，寬減2023/24 年度首兩季的差餉，不論住宅和非住宅，寬減額均以每季1,000元為上限，但隨後兩季則無任何寬減，業主須按照其租值交差餉。季度的寬減額可用以抵銷物業在該季度的應繳差餉額。換言之，若物業的應繳差餉額不超過寬減額上限，該物業便無需繳付任何差餉。

不過，業主須注要政府過去都只寬減差餉，未有寬減地租，換言之，就算物業新租值在寛免後屬於毋須繳交差餉，業主仍要向政府繳付地租，而地租徵收率將維持於現時應課差餉租值的3%。

我可受惠差餉寬減嗎？

在差餉寬減下，有37%差餉繳納人在今年首兩季毋須交差餉，其餘63%則可全數享有相關差餉寬減上限的寬減額，但仍須繳付餘額。

何時要繳費？

無論繳納人是否已提交反對新應課差餉租值的建議書，均須於20232年4月30日或之前，繳交4月至6月季度的差餉及地租。

我可提出上訴嗎？

差餉繳納人如對估值不滿，可於3月20日至5月31日期間提出反對。估價署覆核相關個案後，會將結果通知差餉繳納人。若繳納人仍然不滿決定，之後可向土地審裁處提出上訴。

提出反對後，若應繳的差餉或地租額最終得以削減 ， 該修訂會追溯至2023年4月1日起生效 ，多繳的差餉和地租額，會在日後的徵收通知書內作出調整 。