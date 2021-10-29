01獨家｜恒大抵押許家印山頂大宅　作過期未付2.6億美元債券寬限

《香港01》周三（27日）獨家曝光，中國恒大（3333）將許家印香港山頂布力徑大宅，抵押至建行（亞洲），預料可套現3億港元。按揭細節亦在周四（28日）曝光，主要用作償還10月3日已本息到期、正處於寬限期的2.6億美元（約20.78億港元）債券。

不過恒大的債務危機仍未解決，除了上述本息逾期的債券外，一筆2024年到期的債券，恒大在9月29日未能按期支付4,517萬美元（約3.5億港元）利息，寬限期將於周五（10月29日）屆滿。



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2.6億美元債月初本金到期未付

根據公司註冊處周四（28日）最新紀錄，持有山頂布力徑10號B座屋的「源訊有限公司」（Better Vision Limited），新增兩份10月19日簽署的文件，分別為一份按揭（Mortgage）及一份債券（Debenture）。

這兩份押記，均涉及恒大旗下英屬處女島（BVI）註冊公司「Jumbo Fortune Enterprise Limited」，2019年10月3日發行的2.6億美元（約20.78億港元）債券。這筆債券票息8.5厘，2021年10月3日到期，但恒大未能如期支付。

恒大主席許家印，透過公司持有山頂布力徑10號C座獨立屋，公司董事最近改為「管家」譚海軍擔任。而10號B座屋，亦為恒大相關公司持有，董事亦為譚海軍。（梁鵬威攝 / 香港01製圖）

建行（亞洲）為受託人 依多數債權人指示行事

文件指，建行（亞洲）為債券受託人（Security Trustee），並根據大部份債券持有人指示行事（acting on the instructions of the Majority Noteholders）。但文件未有披露，按揭及債券的金額。

兩份文件均由「源訊」的董事譚海軍（TAN Haijun）簽署。《香港01》上月獨家披露消息指，譚海軍為許家印「管家」。

恒大主席許家印，透過公司持有山頂布力徑10號C座獨立屋，公司董事最近改為「管家」譚海軍擔任。而10號B座屋，亦為恒大相關公司持有，董事亦為譚海軍。圖為10號B座屋。（梁鵬威攝）

恒大同意提供額外抵押品 換取多三個月寬限

根據財經智庫REDD早前引述兩名消息人士指，這筆本息到期的債券，獲延長期限超過三個月，由於恒大同意向債券持有人提供額外的抵押品，恒大與債權人已於上周初達成協議。

許家印透過「巨山有限公司」（Giant Hill Limited）持有市值8億元的山頂布力徑10號C座獨立屋豪宅，並擔任控股股東，但許家印7月辭去董事，改由「管家」譚海軍擔任。

相鄰的10號B座屋，由「源訊」持有，市值約7億元，根據金管局指引，抵押至銀行最多可套現3億港元。若將此大宅抵押，仍不足以歸還總值近21億港元的債券本金。

另3.5億港元過期利息 又到違約死線

除了10月3日本息到期、正處於寬限期的2.6億美元債券外，恒大仍有多份債券處於違約邊緣。

根據彭博通訊社周四（28日）報道，恒大2024年到期、票面利率為9.5%美元債券，應付利息約4,517萬美元（約3.5億港元），發行人未能按期在9月29日支付利息，為期30天的寬限期將於周五（29日）到期。

不過恒大多個美元債券，本金和利息支付將陸續到期，每次恒大均要「撲水」救債，令投資者的心情，每個幾個星期就似坐一次過山車。

2012年全國兩會，恒大主席許家印奔跑避開記者追訪，成為他的經典照片，他的愛馬仕皮帶更是焦點。（新華社）

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上周支付6.5億港元利息 總債務逾3000億美元債

恒大上周在寬限期結束前，支付了另一將於2022年到期的美元債，大約8,350萬美元（約6.5億港元）利息。

恒大總債務更多達3,000億美元（約2.34兆港元），一旦有一期債券，在到期及寬限日前未能支付利息或本金，將可能觸發債務違約，更有漣漪效應，引發其他美元債交叉違約條款。

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出售恒大物業、灣仔恒大中心觸礁

中國恒大（3333）以200億元出售恒大物業（6666）予合生創展（0754）的交易告吹，雙方各執一詞，互相歸咎責任，鬧出羅生門。

市場傳出恒大擬出售灣仔恒大中心予越秀地產，作價17億美元，惟交易以觸礁。路透社引述消息指，基於恒大財務狀況複雜，越秀放棄交易。

彭博早前引述知情人士指，中國政府要求許家印以其私人財富緩解公司債務危機。

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