01獨家｜恒大抵押許家印山頂大宅　作過期未付2.6億美元債券寬限

《香港01》周三(27日)獨家曝光,中國恒大(3333)將許家印香港山頂布力徑大宅,抵押至建行(亞洲),預料可套現3億港元。按揭細節亦在周四(28日)曝光,主要用作償還10月3日已本息到期、正處於寬限期的2.6億美元(約20.78億港元)債券。

不過恒大的債務危機仍未解決,除了上述本息逾期的債券外,一筆2024年到期的債券,恒大在9月29日未能按期支付4,517萬美元(約3.5億港元)利息,寬限期將於周五(10月29日)屆滿。



2.6億美元債月初本金到期未付

根據公司註冊處周四(28日)最新紀錄,持有山頂布力徑10號B座屋的「源訊有限公司」(Better Vision Limited),新增兩份10月19日簽署的文件,分別為一份按揭(Mortgage)及一份債券(Debenture)。

這兩份押記,均涉及恒大旗下英屬處女島(BVI)註冊公司「Jumbo Fortune Enterprise Limited」,2019年10月3日發行的2.6億美元(約20.78億港元)債券。這筆債券票息8.5厘,2021年10月3日到期,但恒大未能如期支付。

恒大主席許家印,透過公司持有山頂布力徑10號C座獨立屋,公司董事最近改為「管家」譚海軍擔任。而10號B座屋,亦為恒大相關公司持有,董事亦為譚海軍。(梁鵬威攝 / 香港01製圖)

建行(亞洲)為受託人 依多數債權人指示行事

文件指,建行(亞洲)為債券受託人(Security Trustee),並根據大部份債券持有人指示行事(acting on the instructions of the Majority Noteholders)。但文件未有披露,按揭及債券的金額。

兩份文件均由「源訊」的董事譚海軍(TAN Haijun)簽署。《香港01》上月獨家披露消息指,譚海軍為許家印「管家」。

恒大主席許家印,透過公司持有山頂布力徑10號C座獨立屋,公司董事最近改為「管家」譚海軍擔任。而10號B座屋,亦為恒大相關公司持有,董事亦為譚海軍。圖為10號B座屋。(梁鵬威攝)

恒大同意提供額外抵押品 換取多三個月寬限

根據財經智庫REDD早前引述兩名消息人士指,這筆本息到期的債券,獲延長期限超過三個月,由於恒大同意向債券持有人提供額外的抵押品,恒大與債權人已於上周初達成協議。

許家印透過「巨山有限公司」(Giant Hill Limited)持有市值8億元的山頂布力徑10號C座獨立屋豪宅,並擔任控股股東,但許家印7月辭去董事,改由「管家」譚海軍擔任。

相鄰的10號B座屋,由「源訊」持有,市值約7億元,根據金管局指引,抵押至銀行最多可套現3億港元。若將此大宅抵押,仍不足以歸還總值近21億港元的債券本金。

另3.5億港元過期利息 又到違約死線

除了10月3日本息到期、正處於寬限期的2.6億美元債券外,恒大仍有多份債券處於違約邊緣。

根據彭博通訊社周四(28日)報道,恒大2024年到期、票面利率為9.5%美元債券,應付利息約4,517萬美元(約3.5億港元),發行人未能按期在9月29日支付利息,為期30天的寬限期將於周五(29日)到期。

不過恒大多個美元債券,本金和利息支付將陸續到期,每次恒大均要「撲水」救債,令投資者的心情,每個幾個星期就似坐一次過山車。

2012年全國兩會,恒大主席許家印奔跑避開記者追訪,成為他的經典照片,他的愛馬仕皮帶更是焦點。(新華社)

上周支付6.5億港元利息 總債務逾3000億美元債

恒大上周在寬限期結束前,支付了另一將於2022年到期的美元債,大約8,350萬美元(約6.5億港元)利息。

恒大總債務更多達3,000億美元(約2.34兆港元),一旦有一期債券,在到期及寬限日前未能支付利息或本金,將可能觸發債務違約,更有漣漪效應,引發其他美元債交叉違約條款。

出售恒大物業、灣仔恒大中心觸礁

中國恒大(3333)以200億元出售恒大物業(6666)予合生創展(0754)的交易告吹,雙方各執一詞,互相歸咎責任,鬧出羅生門。

市場傳出恒大擬出售灣仔恒大中心予越秀地產,作價17億美元,惟交易以觸礁。路透社引述消息指,基於恒大財務狀況複雜,越秀放棄交易。

彭博早前引述知情人士指,中國政府要求許家印以其私人財富緩解公司債務危機。

