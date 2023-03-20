差餉租值重估｜1881 Tiffany舊舖租值大跌50%　廣東道最傷

近年多次成為亞洲區最貴街道的尖沙咀廣東道，個別舖位租值大幅插水逾50%。尖沙咀1881 Heritage一個原由美國珠寶品牌Tiffany & Co.租用作旗艦店的舖位，三年前交吉後一直未獲承租，新一年租值更大幅插水50.8%，料為街內跌幅最勁個案。



據差估署最新2023至2024年度的應課差餉租值資料，原由Tiffany & Co.租用作旗艦店的尖沙咀1881 Heritage地下G8號舖，最新租值為2,148萬元，較對上一年的租值4,368萬元，按年勁跌50.8%。

旗艦店租值連續數年逾億 2020年撤出

該舖位在2016至2017年至2019至2020年度高峰期，租值一直維持約1.053億元，不過近四年一直滑落，至今已經累挫79.6%。翻查資料，Tiffany & Co.早在2020年3月份已結束營運並遷出該舖，店舖及後一直丟空。

Apple store租值輕微回落5%

至於同一街道、現由Apple store承租作為旗艦店的廣東道100號彩星集團大廈地舖部分及一樓，租值進一步下滑，據差估署資料，2023至2024年度新租值為5,748萬元，較對上一年6,060萬元，按年下跌5.1%。

該巨舖在2016至2017年度至2020至2021年度期間，租值一直逼近億元水平，期內維持9,768萬元。不過，以目前最新租值5,748萬元計算，已較高位累挫41%。

廣東道個別舖位租值跌30%

此外，廣東道其他由散業主持有的舖位，租值也出現明顯回落。如廣東道116號及118號海威商業中心地舖，兩個舖位最新租值分別為360萬及384萬元，按年減少30.2%及29.6%，同時也較四年前回落約68%。