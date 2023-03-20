飛揚二期明再加推　擬周六賣全數400伙　夥美聯送5萬機票禮券

長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚第二期，上周公布首張價單88伙後，過去周末兩天先後兩度加推，分別涉95及109伙。項目至今已公布3張價單，合共292伙，佔此期單位總數的73%。

長實營業部助理首席經理楊桂玲今日（20日）表示，有機會於明日盡推飛揚二期餘下單位，並同步公布銷售安排，預計最快本周六展開首輪銷售、盡推400伙，不排除設大手客時段。

夥美聯送5萬元自由行機票禮券

她續指，可用市區的一房價錢買入（飛揚二期）三房，形容可「一步到位」。項目示範單位開放至今 三日，共錄得1.8萬人次參觀。票源方面，新界區佔65%、九龍區佔25%，港島佔10%；估計用家佔七成，其餘三成為投資者。

為配合銷售，美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，首10名經美聯入市的買家可獲贈自由行機票禮券，每位價值5,000元，總值5萬元。同時，經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，經絡按揭將為飛揚買家提供「上車易」高成數按揭優惠，按揭成數最多九成，還款年期為30年，按息全期最低H+1.3%，封頂息率3.375%，2.3%回贈。