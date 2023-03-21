長情業主拒絕被鋤價　大圍舖一個月後賣貴1700萬　升值172倍

中港兩地通關後，各區舖位買賣轉旺。大圍積福街一個持貨近半世紀的業主，上月接獲一份低於意向價40%、僅3,500萬元的出價，選擇拒絕不賣，至本月初獲另一買家以5,200萬元洽購並成功售出，成功賣貴1,700萬元。據悉原業主持貨約47年，舖位帳面大幅升值172倍。



去年市況差 曾一度「封盤不賣」

上述舖位為大圍積福街68號至74號金輝樓地下C號舖，面積約1,200平方呎，另設入則閣樓約500平方呎，舖位在去年疫情下，曾一度「封盤不賣」，直至去年12月底市況開始改善，且政府部署通關，才決定重新放盤，當時叫價5,800萬元。

大圍積福街68號至74號金輝樓地下C號舖，新近以5,200萬元易手。（代理相片）

七十年代30萬買入 帳面升值172倍

據了解，上述舖位在今年2月初，獲買家以3,500萬元洽購，由於出價與業主叫價相差甚遠，業主企硬，未能達成交易。至本月初，舖位終以5,200萬元成功賣出，較上一個月接獲的出價，賣高約49%或1,700萬元，成交呎價約3萬元。

資料顯示，原業主早於1976年以30萬元買入上述舖位，以最新成交價5,200萬元計算，帳面升值約172倍，尚未計及期內租金收入。而上述舖位目前由日式牛肉飯店以每月約12萬元租用，租約期至2024年4月底，即新買家可享租金回報約2.77厘。