投資者366萬沽首都廣場4舖　勁蝕逾1500萬　馬姓「勇士」接貨

中港兩地通關，舖市略為回穩，但仍無助核心區劏場，「劏舖」繼續蝕。於2013年拆售的尖沙咀「死場」首都廣場，新近有投資者一口氣沽出4個相連舖位，蝕讓金額逾1,510萬元，蝕幅高達80.5%。



料可打通為近300呎舖位

上述4個舖位為首都廣場1樓F167、F168、F179及F180號舖，其中，F168及F179號舖均以89萬元售出，舖位建築面積同為62平方呎，呎價約14,355元。另外兩個舖位為F167及F180號舖，建築面積同為86平方呎，各以94萬元賣出，呎價約10,930元。

4個舖位屬於相連舖，可打通合併為一個面積約296平方呎的舖位，享三面單邊。據知，該批舖位由同一名姓馬的買家買入，總購入價約366萬元，未知購入後的用途。

首都廣場1樓F167、F168、F179及F180號舖（綠色圈位置），合共貶值逾1,500萬元。（資料圖片）

十年前1511萬買入 今366萬沽出

資料顯示，上述4個舖位原由一名姓葉的舖位投資者持有。他於2013年1月商場拆售時，以372萬至567.6萬元買入上述4舖，當時呎價由約6萬至6.6萬元，總買入價為1,876.8萬元。不過，以最新賣出價366萬元計算，持貨逾十年，現帳面蝕讓1,510.8萬元，蝕幅高達80.5%。

首都廣場為本港經典劏場，由「劏場大王」尹柏權2013年拆售，過去多年屢錄蝕讓成交，蝕讓幅度最勁的個案為2樓S154號舖，去年11月以24.5萬元易手，較2013年11月購入價378.3萬元，勁蝕93.5%或353.8萬元。