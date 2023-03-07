外國回流商人2.2萬承租晉環兩房　因睇中全屋名牌家電

黃竹坑站港島南岸晉環近月交樓，為區內近三十年來首個入伙新盤，吸引租客進駐。屋苑新近錄一宗兩房單位租務成交，由外國回流客以約2.2萬元承租，呎租約46元，回報不足2厘。

香港置業高級營業經理譚浩智指，租出單位為晉環1B座高層C室，實用面積475平方呎，兩房間隔，座向西北、望開揚山景。業主原以約2.4萬元放租，約一個月即吸引外區客洽詢，經議價後減價2,000元，至以2.2萬元租出，呎租約46.3元，略低市價約2%。

業主前年1400多萬買入 現回報1.78厘

據悉，新租客為外國回流的貿易商人，心儀單位位於港鐵站上蓋，且全屋連全新名牌家電，故睇樓一次即決定承租。資料顯示，上址業主於2021年5月以約1,478.6萬元購入上述單位，現擁回報約1.78厘。代理指，現時晉環約有180個放租盤。

據了解，晉環全數單位均有Miele旗下Generation 7000廚房家電系列，住戶可透過Miele APP智能應用程式，遙距操控有關系列廚房家電。其中，標準單位廚房備有三合一蒸焗爐，另部分兩房、三房連開放式廚房單位則引入全表面感應設計電磁爐，即整塊表面都可供煮食。