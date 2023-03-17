富二代全身10萬名牌　兩保鏢護駕睇何文田新盤　許家印同款皮帶

近月一手市場轉旺，多個新樓盤陸續開價及開放示範單位，吸引富二代到場參觀。由華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第1B期，本周三公佈首張價單後，今日正式開始讓公眾參觀示範單位。市場消息透露，今日（17日）該盤吸引一名富二代在兩名外籍保鏢人員陪同下，前往樓盤售樓處參觀。

身穿VERSACE套裝、PRADA斜孭袋

據悉，該名富二代身穿白色風褸及白褲，全為名牌VERSACE套裝，皮帶則為價值約7,000元的Hermès皮帶，據悉該款皮帶過去獲不少名人富商配戴，當中包括恒大（3333）創辦人許家印。

此外，該名富二代另再配戴一個價值約2.4萬元的PRADA斜孭袋，估計全身服飾價值高達10萬元。此外，陪同參觀的2名外籍保鏢人員，身材相當高大，估計身高達1.8米至1.9米。

瑜一首批均價24838元 較天鑄貨尾平42% 高於同區二手

瑜一第1B期在本周三公佈首張價單50伙，折實平均呎價為24,838元，一房折實入場價由786.84萬元起。首批涉50伙，包括一房至三房戶型，實用面積336至941平方呎，價單定價925.7萬至3,067.9萬元，呎價25,706元至32,603元；扣除最高15%折扣後，折實售價786.84至2607.71萬元，折實呎價21,850元至27,712元。當中有6伙一房單位折實售低於1,000萬元。

參考近年何文田的新盤及二手屋苑，呎價差異頗大。若以最鄰近瑜一的屋苑天鑄比較，近期二手呎價34,830元，較瑜一高出40%。