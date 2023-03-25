瑜一開賣｜神秘「富二代」再現身售樓廠　全身10萬名牌、保鏢護駕

華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一1B期，早前吸引一名神秘「富二代」在兩名保鏢陪同下到示範單位參觀。今日（25日）樓盤首輪開賣179伙，該名「富二代」亦再度現身售樓處，並出現於排隊人龍之中等候揀樓，衣著造型與睇樓當日一模一樣。惟據知，最後他空手而回，未有揀到單位。



該名神秘「富二代」，今日現身瑜一售樓廠，疑似準備揀樓。

繼續VERSACE套裝、PRADA斜孭袋出場

據現場消息指，上周由兩名保鏢人員陪同參觀瑜一示範單位的神秘「富二代」，今日再度現身瑜一售樓處的賣樓現場，衣著服飾與當日近乎一模一樣，包括VERSACE全白色套裝、官網售價2.4萬元的PRADA斜揹袋，以及價值近7,500元Hermès皮帶，估計全身服飾價值10萬元。

而該名富二代今日仍舊有兩名外籍保鏢人員陪同，並擠在排隊等候報到揀樓的人群之中。據現場的代理指，不知道該名富二代的真正身份。而據了解，該神秘「富二代」因籌得後籌，最後空手而回，未有揀到單位。

↓↓「富二代」早前參觀示範單位↓↓

瑜一1B期今日首輪銷售179伙，涵蓋一房至三房，包括10伙一房單位、123伙兩房單位及46伙三房單位，實用面積由336至941平方呎，折實售價由786.84萬至3,045.29萬元，折實呎價由21,850元至34,374元，整批折實平均呎價27,083元。項目僅有的4伙四房戶將於明日（26日）招標推出。

↓↓瑜一兩房示範單位↓↓

+ 5