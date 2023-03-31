華懋蔡宏興指樓價「跌過龍」　料回升10%　觀塘安峯擬作安老社區

日前官方私樓樓價指數回升至4個月高位，地產界人士看好港樓價表現。華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，目前香港經濟正在復甦，預計今年全年樓價可升約10%，追回去年部份樓價跌幅。



蔡宏興指出，現時本港的商業活動有增加的跡象，反映整體經濟正在復甦，就業人口、失業率正在改善，加上香港境內的資金充裕，大部分市民亦有一定儲蓄，相信今年樓價可以回升約10%，而且近數個月樓市亦已開始出現上升趨勢。他又認為，去年香港樓價出現「跌過龍」的情況，坦言最壞情況已經過去。

至於集團各項目部署，他指出，集團與港鐵 （0066） 合作的何文田瑜一銷情理想，將於周日再進行新一輪銷售；薄扶林域多利道豪宅項目，目前正待批預售樓花同意書。

安峯3伙全撻訂 重新全權擁有

觀塘安達臣道安峯亦有新部署。蔡宏興表示，該項目早前賣出的3伙物業，惟近月3名買家已經撻訂離場，坦言「本身（安峯）賣散咗好難部署，但難得依家全權擁有就再作部署」。他指，由於安峯所在位置適合安老、銀髮市場，計劃在該區交通配套完善後打造全齡社區，惟暫時未知項目會作出租或出售。

料3至5年後商業物業市場樂觀

非住宅項目方面，蔡宏興指，集團寫字樓資產主要位於非核心區，表現較為平穩，不過又指整體出租情況有所減慢，始終企業未有擴充，又指近年核心區商業區有不少外資離開，對租務構成一定壓力。

不過對於集團旗下正在興建的商業項目仍感到樂觀，蔡宏興表示，東涌旗下東涌第57區商業地皮、與希慎（0014）合作的銅鑼灣加路連山道商業項目，目前正在施工中，對於未來三至五年市況感到樂觀。