葵涌物流地擬放寬高限20%建物流中心　天台引入綠化設施

外資基金ESR及華懋合作發展的葵涌大型物流地皮，新近向城規會申請放寬建築物高度限制，由主水平基準上40米調升至48米，增幅約20%，以興建一座物流中心。項目總樓面涉約148.5萬平方呎，將於2027年第四季落成。

上述用地為葵涌美青路與貨櫃碼頭南路交界葵涌市地段第531號，位於8號貨櫃碼頭旁邊，地盤面積約59.5萬平方呎，擬以地積比率約2.5倍，發展1座7層高、設2層地庫的物流中心及公眾停車場，提供凍倉儲存及相關物流設施，落成後總樓面約148.5萬平方呎。

申請人要求把建築物高度限制由主水平基準上40米，略為放寬至48米，以配合現代要求及充分利用准許的樓面總面積。擬議的平均樓底高度/層與層之間的高度，仍較業界平均水平和早前政府假設作物流發展的假定為低。

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天台加入太陽能面板、減輕熱島效應

申請人又指，放寬高度限制後，可容許天台位置用作綠化及相關用途，如加入太陽能面板等，以提升項目可持續性及達致碳中和，並減輕熱島效應。

資料顯示，外資基金ESR於2022年7月以約52.57億元投得上述物流地皮，及後在8月份引入華懋共同發展甲級凍倉、物流設施。