瑜一1B期連錄兩宗棄購　晉環首錄「撻大訂」、料買家損失252萬

近月熱銷的一手新盤何文田瑜一第1B期，連環錄得兩宗撻訂個案，兩買家料合共損失約135萬元訂金；至於黃竹坑站港島南岸第一期晉環亦錄得首宗撻大訂個案，料買家損失樓價10%的訂金，涉約252萬元。



據成交紀錄冊資料顯示，華懋與港鐵 （0066） 旗下何文田瑜一第1B期上月展開首輪銷售，新近有兩伙交易未有進展，估計已經撻訂。其中一伙為第3B座27樓C室，實用面積464平方呎，兩房間隔，在3月25日以1,400.34萬元沽出、呎價30,180元，單位最新顯示為「簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展」，料買家損失樓價5%、逾70萬元訂金。

另一撻訂個案為瑜一第1B期第3B座20樓B室，實用面積459平方呎，同樣屬兩房戶，同樣於上月25日售出，成交價1,304.24萬元、呎價28,415元，同樣顯示為交易再未有進展，料買家損失樓價5%、逾65萬元。

晉環撻大訂單位買家 採建期付款辦法

至於由路勁（1098）夥平保（2318）等發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，新近錄得首宗撻大訂個案。成交紀錄冊顯示，相關單位為第2B座36樓C室，實用面積639平方呎，三房間隔，買家於2021年5月以2,525.3萬元買入，當時採用建築期付款辦法，以樓價10%計，估計買家損失252.53萬元。

事實上，上月中市場有消息指，晉環有約7個單位疑似撻訂，當中包括「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖）以近3,500萬元買入的高層單位。