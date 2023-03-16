呂麗君晉環單位疑撻訂　路勁：若撻訂將按程序公布

由路勁（1098）夥平保（2318）等發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，已屆現樓，據《香港01》報道，晉環有約7個單位，近日疑似撻訂，當中包括「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖）以近3,500萬元買入的高層單位。路勁地產集團銷售及市場推廣副總監陳健聰回覆《香港01》表示，若樓盤出現撻訂，將會在成交紀錄冊公布，惟暫時未有新消息。



市場消息透露，有代理近月接獲晉環的發展商通知，指晉環有約7個單位疑撻訂，需重新銷售，其中一伙正是由呂麗君買入的1B座39樓A室。該單位於2021年5月買入，當時成交價約3,483.9萬元，若落實撻訂，料呂麗君將損失樓價10%的訂金，涉款約348.39萬元。

路勁陳健聰：暫未有新銷售部署

路勁地產集團銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，晉環目前正進行交樓事宜，暫時未有新的銷售部署。對於市傳有7個單位涉撻訂、擬重新銷售，他表示暫未有新消息，假如項目出現撻訂個案，定會按程序於成交紀錄冊（Register of Transactions）上公布。

據資料顯示，呂麗君2021年5月大手買入晉環4伙，合計斥逾1.4億元，且涉逾千萬元「辣招稅」。不過，該批單位至今尚未完成交易，其中一伙疑似撻訂，近日疑於市場上重新銷售，其餘3個單位亦尚未完成交易。假如呂麗君所買入的4個晉環單位全數撻訂，估計其損失高達約1,400萬元的訂金。