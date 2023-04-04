新世界1.88億沽尖沙咀名鑄59個車位　曾創天價月租、豪客排隊輪候

個別發展商繼續出售非核心物業，據資料顯示，新世界（0017）新近沽出尖沙咀名鑄地庫停車場，涉59個車位，作價1.88億元，平均每個價值318萬元。



據資料，尖沙咀河內道18號名鑄地庫四層停車場，上月中以1.88億元易手，新買家為公司M & I INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED，公司董事包括梁寶漢、及陳培杰，據知陳開設旅行社。

上述停車場位於河內道18號地庫，樓上為商場K11購物藝術館，酒店Hyatt以及住宅名鑄。地庫四層的住客車位只有59個，而樓上住宅單位總數約345伙，即平均近六戶爭一個車位。

平均每六戶爭一個車位 豪客亦要排一年半載

名鑄於2009年開售及入伙，據了解，地庫停車場由新世界持有多年，一直保留收租，由於供不應求，個別車位以「天價」租出，不過仍要排隊輪候，據知有住戶排上一年半載仍未能等到車位。而數年前所有車位由固定改為浮動。

名鑄由有不少名人業主，包括協成行方氏家族、周啟邦夫人、祥益地產總裁汪敦敬、米蘭站前老闆姚君達等。曾持有3伙名鑄單位的姚君達早年曾向傳媒表示，約在2014年時租用名鑄固定車位，當時月租約8,500元，之後加至9,000多元。及後該場的管理處取消固定位，他則改以月租6,000多元租用浮動車位「周圍泊」。

若以上述每個車位平均成交價318萬元計，月租6,000餘元，即回報約2.3厘。

參考新世界近年陸續出售非核心物業，如去年底以20億元賣出新蒲崗九龍貝爾特酒店，另以7,000萬元沽出西環南里8號地下及1樓巨舖等，過去半多年沽出商廈、酒店等，套現至少54億元。