波鞋街大王彭漢釗1.15億沽花園街地舖　帳面勁賺37倍

有「波鞋街大王」之稱、擁有四分之一條波鞋街地舖的彭漢釗，新近以約1.15億元沽出旺角花園街（俗稱波鞋街）一個地舖，與毗鄰凱施餅店易手舖位成交價相若。

上述最新成交為旺角花園街（波鞋街）45至47號地下A號舖，在上月28日以1.15億元沽出，新買家為星林貿易有限公司，未知買家實際身份。舖位面積約2,000平方呎，成交呎價約5.75萬元。

該舖位原業主為加勁體育用品有限公司（KARKING SPORTS COMPANY LIMITED），公司董事包括彭漢釗、李玉芳。二人早於1986年以303萬元買入上述舖位，持貨三十七年，期內帳面升值約36.9倍，勁賺約1.12億元。

據知，該舖位現時正由彭氏旗下的服裝店自用，過去多年一直沒有放租或放售。

彭漢釗為波鞋街大王，早於半世紀前已從事波鞋銷售行業，最早在銅鑼灣富豪戲院開設第一間舖，及後轉移陣地至旺角波鞋街，據悉，他擁有4間舖及一幢舊樓，四分之一條波鞋街亦屬於他。彭漢釗在2016年曾資助城大，該校的健身室命名為「彭漢釗李玉芳健身室」。

凱施餅店近月1.148億沽毗連地舖

翻查資料，花園街（波鞋街）近月亦錄得大額成交個案，如原由凱施餅店持有花園街（波鞋街）45至47號地下B號舖，在2月份以1.148億元沽出，較2010年買入價1.8億元，帳面大幅貶值6,520萬元或36%，成為波鞋街歷來最大宗貶值個案。

舖位現由連鎖波鞋店允記以每月約52萬元承租，買家享5.6厘租金回報。