扒王之王翻生？ 新店下月朗豪坊旁開業　料為老闆李德麟自用舖

高峰期擁有30多間分店的扒王之王，最後一間沙田店於今年初低調結業。然而，事隔三個多月，扒王之王疑捲土重來，新舖將於下月在旺角朗豪坊旁開業，選址料為扒王之王老闆李德麟的自置物業。



今年初最後一間門市悄悄結業

扒王之王近年生意走下坡，分店數目持續萎縮，至今年初，扒王之王品牌的最後一間門市、沙田娛樂城分店亦告結業。不過當時的結業告示預告新舖將在旺角重開。

事隔三個多月，有網民近日在扒王之王另一品牌「扒王一哥」的旺角店內，發現一張海報並寫到「全新扒王之王將於2023年5月中見面，地址為旺角山東街36號華美大廈2樓」。

去年1950萬購入物業 毗鄰朗豪坊

據資料，與朗豪坊僅一街之隔的華美大廈，屬商住大廈，2樓位置於去年10月份以約1,950萬元易手，買家為惠羅冷房有限公司（Willow Enterprises Limited），公司董事之一正正是扒王之王創辦人李德麟，估計為自用舖。

李德麟過去不時買賣物業，如去年9月以5,800萬元沽出沙田娛樂城地下C1舖，同屬自用舖，持貨約十八年，帳面賺4,950萬元，升幅逾5.8倍。同月，他以約1.8億元沽出葵涌葵德工業中心1座地下及1樓連5個車位，帳面大幅升值約1.73億或25倍。

扒王之王高峰期曾有逾30多間分店。（網站圖片）

李德麟為香港息影女星林珍奇的丈夫，早於1970年代在美國經營凍肉生意。至1999年他創立扒王之王，首間門店設於紅磡，主打平價鐵板扒餐，受大眾歡迎，高峰期在港曾擁有30多間分店。惟近年生意走下坡，分店數目持續減少，今年1月中旬最後一間門市亦悄悄結業，成為集體回憶。