原打算婚後「港式分居」、一度缺席揀樓　情侶終花70萬上車

結婚前先上車、或是婚後才置業，已成為不少香港人的標準問題。吳小姐與男友從事文職工作，拍拖六年多，最初打算「不買樓、不租樓」，並擬實行「港式分居 」，即在婚後仍留在自己原生家庭居住。不過，隨着時間的推移，加上樓價回調，兩人發現婚後仍是需要擁有一個屬於自己的安樂窩，去年遂購入粉嶺北一個價值約450萬元的單位。



打算不租不買 笑言「小別勝新婚」

吳小姐與男友最初對住屋的價值觀及目標也一致，就是「既不買樓、亦不租樓」。兩人一直打算婚後繼續分開住，吳小姐指，自己與男友同樣住在屯門區，平時往來甚方便，自己亦經常到男友家中吃飯，故平日相處不存在「港式Long-D」的問題，起初認為此相處模式很「舒服」。

她續指，身邊亦有朋友已試行這種「港式分居 」模式，也算成功，所以二人覺得婚後亦可以一試。她憶起當時想法，「咁樣分開住都好似幾好啊，小別勝新婚呀嘛。」

她又指，雖然自己本身有固定工作，亦有儲蓄習慣，但認為上車買樓的支出疊加婚後的家庭開支，負擔甚為沉重，若然租屋又像是「幫人供樓」，更不划算，所以一直沒有留意樓盤或樓市的相關資訊。

朋輩影響、樓價下調 萌生上車念頭

惟隨着時間的推移，吳小姐與男友均對婚後分居的看法出現改變。吳小姐表示，男友因為身邊同事及朋友不時討論買樓話題，加上早前樓價出現回調，認為婚後分居始終不是太好，故萌生上車的念頭。她坦言，起初對買樓一事感到抗拒，主要是擔心二人能否負擔置業開支。兩人合共月入約4萬餘元。

去年二人參觀屯門區新盤的示範單位後，感覺不俗，覺得婚後同共生活亦是一個好主意，便因應預算鎖定樓價450萬元以內的單位，由於當時只抽中後籌，無法揀樓。

吳小姐想到每月供樓加上水電煤開支，恐財政壓力大增，故放棄揀樓機會。 （余俊亮攝）

憂水電煤開支加重壓力 突缺席揀樓

及後，吳小姐再接再厲、睇另一粉嶺新盤。為增加中籤機會，兩人決定分開抽籤，最終成功抽中約500號籌、即有揀樓機會。不過在揀樓前一晚，她卻選擇臨陣退縮。

原來，除每月供樓外，她一想到每月「數千元」的水電煤等雜費開支，感到財務壓力一下子大增，決定不出席揀樓。「四至五千一個月（水電煤開支），無得乜儲（錢）、又無乜得使（消費），好擔心。」吳小姐與男友更曾為此吵架。事後吳小姐與母親商討，發現自己屬杞人憂天，水電煤開支並非想像般昂貴，為早前放棄揀樓感後悔。

缺席揀樓感後悔 第二次入票即中3號籌

吳小姐與男友決定再抽籤，終成功抽中第3號前籌，並在450萬元預算之內揀到心水單位。吳小姐事後笑言「500號籌唔去（缺席），之後中第3號籌，係咪個天都想我去（買樓）」。

二人承造九成按揭，月供約1.8萬元，首期連雜費花上約70萬元。單位月供已佔了二人總收入近半，不過吳小姐男友相信，未來薪金會有調整，暫時未感到有壓力，又指目前已預留資金作為裝修及年底結婚之用。

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