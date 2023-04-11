世邦魏理仕：街舖空置率回落　料核心區舖租年內升10%

街舖空置情況有所改善，世邦魏理仕表示，截至3月底核心區整體舖位空置率按季減少0.5個百分點至約14.9%，該行料今年本港核心區舖租將回升5％至10%，舖位租務動力將主要來自藥房、化妝品、美容產品及餐飲業等行業。



銅鑼灣空置情況明顯改善

據該行資料，截至3月底，核心區整體街舖空置率約14.9%，按季減少0.5個百分點。其中銅鑼灣空置情況明顯改善，由去年底的14.5%，降至最新的13.2%；其次為旺角，街舖空置率由17.1%降至16.6%。至於中環及尖沙咀最新空置率為7.9%及20.3%，按季大致持平。

舖租仍較高峰低40% 零售商擴張實體店

該行香港顧問及交易服務-商舖部資深董事兼主管溫運強表示，由於目前核心區街舖租金仍較2019年年中的高峰期低約40%，零售商正考慮擴張實體店，把握旅客重臨的機會。然而，奢侈品牌目前大多持觀望態度，他又指，在藥店及化妝品零售商的需求推動下，本季度租賃勢頭加快，抵消了口罩店退租一線街舖的影響。

核心區舖位空置有改善，按季降0.5個百分點。（世邦魏理仕資料）

寫字樓市場方面，在中港兩地全面通關並取消所有防疫限制後，寫字樓租賃情緒在2023年第一季度有所改善。該行香港顧問及交易服務-辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩表示，今年首季總租賃量較上一季的低基數按季增加42%至110萬平方呎，租賃活動主要由一些大型企業的搬遷主導。

甲廈總空置樓面達1290萬呎

她又指，淨吸納量連續第三個季度保持正增長，達到159,200平方呎，當中大部份來自九龍。港島區的淨吸納量為負數，部分企業搬至非核心區。

此外，鑒於2023年第一季度未有新寫字樓供應，加上淨吸納量為正數，空置率自2018年第四季度以來首次下跌0.2個百份點至15.1%。不過總空置面積仍高達約1,290萬平方呎。

世邦魏理仕馮慧詩（中）表示，今年首季甲廈空置率下跌，為自2018年第四季度以來首見。左二為溫運強。

商廈租金連跌四年 料今年續受壓

租金走勢方面，她指一整體商廈租金按季度下跌1.5%，連跌第十六個季度。港島東為其中一個疲弱區份，隨著空置壓力持續上升，租金按季下跌3.8%，創2021年第一季度以來最大跌幅。

展望未來，她認為，隨著企業繼續實施成本控制政策及更多新的寫字樓供應，預計空置率將呈上升趨勢，2023年租金將繼續受壓。