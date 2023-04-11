太古城三房跌穿千萬　一原因呎價僅1.3萬　平過新界樓｜單位直撃

藍籌屋苑鰂魚涌太古城一伙三房單位，新近以低於千萬元易手。據代理表示，由於單位屬低層、景觀欠奉，故最終造價跌穿千萬，呎價不足1.4萬元，比個別新界屋苑呎價更低。



中原地產區高級區域營業董事張光耀透露，新成交為太古城泰山閣低層C室，實用面積722平方呎，屬三房間隔。業主今年2月份以1,086萬元放盤，約一個半月後僅以990萬元沽出，呎價13,712元，即減價約96萬元或8.8%。

張光耀解釋，由於單位屬低層，只望平台街景及馬路，景觀欠奉之餘亦料有噪音，質素較差，故以低價易手。從相片可見，單位內有簡約裝修，內櫳企理闊落。

↓↓太古城成交單位直撃↓↓

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裝修企理、望平台街景及馬路

據中銀就上址的網上估價為1,019萬元，恒生則為929萬元，新成交價算是估價範圍內。再參考屋苑同座低層D室，實用面積為689平方呎、三房間隔，本月6日以1,000萬元沽出，呎價約為14,514元。

至於原業主於2008年以422萬元購入上址，持貨十五年，是次轉手帳面獲利568萬元，期內升逾1.3倍。

事實上，去年10月份太古城三房戶率先跌穿千萬元水平，該元宮閣低層C室，實用面積723平方呎，三房間隔、外望街景，去年10月以980萬元易手，呎價13,555元，創屋苑同類戶型近年新低價，重返2014年水平。

參考元朗大型屋苑如YOHO MIDTOWN的三房單位，近期二手成交呎價約1.4萬元；同區GRAND YOHO呎價約1.7萬至1.8萬元水平。