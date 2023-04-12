提款機｜富豪海灣「十九按」銀主盤6600萬沽　原由老牌廠家持有

港島豪宅出現「十九按」銀主盤成交。赤柱富豪海灣一幢海景洋房，早前淪為銀主盤，新近以約6,600萬元易手，呎價約2.17萬元。洋房由本地老牌廠家持有，自2017年起多次抵押予財務機構承做按揭，單是2022年已至少14次抵押貸款，個別單筆借貸涉款達1,550萬元。



上述易手個案為赤柱富豪海灣C型單號洋房，屬銀主盤，實用面積約3,034平方呎，花園面積約1,015平方呎，連890平方呎天台，在3月14日以6,600萬元沽出，成交呎價約21,753元。

資料顯示，原業主自2017年6月起向不同財務公司抵押洋房貸款，而在2022年抵押次數更加頻密，全年錄得14宗加按押借紀錄，每筆貸款金額介乎20萬至1,550萬元。

↓↓富豪海灣洋房直撃↓↓

上述洋房原業主為振聲實業董事長李振聲或相關人士，早於2009年8月以6,128萬元購入單位，若連同當時承做的一按，該洋房合共有多達19次貸款紀錄。

據了解，洋房最終由中信銀行（國際）沒收及出售，至洋房新買家為首置人士，是次入市繳稅約280萬元，佔樓價約4.25%。從相片可見，洋房內櫳設有簡單裝修，配部分中式傢具，外望開揚海景。

原業主為老牌廠家 早年從事代工生產

振聲實業為香港老牌製造業公司，成立於1977年，主要為外國商家做代工生產，產品包括衣服、玩具、五金等。而在2017年更創立自家品牌，研發一系列智能家居產品。

富豪海灣為南區大型豪宅屋苑，由富豪國際（0078）及中國海外（0688）發展，提供139幢別墅，於2003至2004年入伙，過去一直深受富商、名人歡迎，業主包括藝人楊千嬅、太子珠寶鐘錶鄧鉅明，以及投資者黎汝遠等。